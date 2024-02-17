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機場自願採檢退場！近3個月採檢黴漿菌僅4例　這2類病毒最多人染

▲▼因應中國呼吸道疫情，實施機場「定點監測、鼓勵採檢」，此為桃園國際機場執行情形。（圖／疾管署提供）

▲因應中國呼吸道疫情，桃園國際機場執行定點採檢，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

去年底中國大陸爆發多重病原呼吸道疫情，又以肺炎黴漿菌最受關注，國內從11月26日起於4處國際機場針對中港澳入境且有類流感症狀旅客實施近3個月的機場採檢，措施正式於本周五（2/16）取消。疾病管制署今（17）日公布檢驗結果，總計採檢622人，陽性檢體381件，分別檢出8種病原，其中以流感病毒、新冠病毒為最大宗，黴漿菌僅有4起；另有14人是同時檢出2種以上病原，但無偵測出新興或異常病原體。

疾病管制署副署長羅一鈞日前表示，依據中國衛生部門發布資料顯示，中國南、北方類流感就診率於今（2024）年1月初達高峰後已連續四周下降，流感以外之呼吸道病原體則呈低度流行，因此，原本為加強監測中國呼吸道疾病疫情，自去（2023）年11月26日起啟動「定點監測、鼓勵採檢」措施，評估已完成階段性任務，自2月16日起取消該項措施，回歸例行發燒篩檢及各項例行檢疫措施。

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羅一鈞今日公布整體檢驗結果，機場採檢總計有622人，其中241件為陰性，至於陽性個案分別檢出流感、新冠、腺病毒、鼻病毒、副流感病毒、一般冠狀病毒、肺炎黴漿菌、人類間質病毒、人類呼吸道融合病毒等8種病原，其中以流感病毒240件、新冠病毒82件為最大宗。

此外，其中也有少部分民眾被檢出2種以上病原，有13人同時感染2種病原體，多為同時感染流感與新冠；還有1人同時感染3種病原（腺病毒、呼吸道融合病毒、鼻病毒）。

▲▼疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

另，雖目前中國COVID-19疫情處低點，惟亞太及東南亞地區近期COVID-19陽性率處高點，鄰近國家如日本病例數持續上升，目前桃園國際機場、高雄國際機場、金門馬祖小三通港埠免費提供COVID-19家用快篩試劑予入（出）境旅客自由領取措施，會持續執行至3月31日為止。截至2月14日，旅客領取試劑總量已達114萬人次，顯示民眾接受度高。

疾管署提醒，國際間呼吸道傳染病疫情仍處流行，國人旅途中應留意自身健康狀況，入境若有發燒或類似流感症狀，應主動告知機場、港口之檢疫人員，進行發燒篩檢及健康評估，入境後如有類流感等症狀持續或加劇等情形，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知旅遊史、接觸史等供醫師評估及診斷，除保護自己，亦保護同住親友健康安全。

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