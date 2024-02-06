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快訊／高峰來了！新冠單周增65死創新高　JN.1占6成穩坐主流病毒株

▲▼疾管署疫情中心副主任李佳琳。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情高峰！疾病管制署今（6）日公布，新冠併發症上周增567例略升、死亡增65例略升為5個月（9月初以來）新高，本土JN.1近四周佔比升至64%穩居國內新冠主流病毒株。

疾病管制署今表示，目前國內COVID-19疫情持續且處流行期，因農曆春節將近，人群聚集及移動頻率增加，病毒傳播風險仍高，為保護個人健康，請民眾儘速接種新冠XBB疫苗，以及時獲得保護力。

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近期全國XBB疫苗打氣持續提升，上周（1/29-2/4）接種19.7萬人次，再刷新去（2023）年9月底開打以來單周最高紀錄；新冠XBB疫苗迄今已累計接種167.2萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計149.3萬人次，Novavax XBB疫苗累計17.9萬人次。全國接種率達6.96%，65歲以上長者接種率達15.92%。

疾管署說明，上周（1/30-2/5）新增567例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（1/23-1/29）新增546例上升，併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增65例死亡病例，與前一周新增64例相當，死亡個案中65歲以上長者占90%；自新冠XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者分別占98%及99%。

近四周變異株監測總計，本土檢出病毒株以JN.1 （64%）為多，其次為EG.5 （25%）及BA.2.86 （6%）等；境外檢出病毒株以JN.1 （82%）為多，其次為EG.5 （10%）及BA.2.86 （6%）等。

疾管署指出，因應國際新冠疫情升溫，今年分別自1/3起於桃園國際機場（每日上午7時至晚間10時30分）、1/17起於高雄國際機場（每日上午8時至晚間10時30分）及金門小三通港埠（每日上午9時30分至晚間6時30分）、2/1起於馬祖小三通港埠（北竿白沙港及南竿福澳港）（依每日航班入境時間發放），免費提供COVID-19家用快篩試劑予入（出）境旅客自由領取，春節連假期將持續免費發放，每人1盒（依現貨盒裝數量約4或5劑），預計至少執行至2月底，再視疫情狀況於春節連假後決定是否延長。

另自去年11/26起於4處國際機場執行「定點監測、鼓勵採檢」措施，春節連假期間亦將持續執行，請自中港澳入境旅客多加利用。

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