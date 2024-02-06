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壯年男染疫住院6天亡！新冠第5波疫情高估　單日就醫人數下修

記者洪巧藍／台北報導

新冠、流感上周雙達高峰！疾病管制署今（6）日公布，上周新增65例新冠死亡個案，創近5個月來新高，其中最年輕為中部40多歲男性，染疫收治住院6天後死亡。疾病管制署副署長羅一鈞表示，第五波新冠疫情已經達到高峰，原本預期高峰當週單日就診約1.2萬～1.5萬人，但實際最高就診出現在周一，單日9600人就診，下修幅度達2到3成。

▲▼疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

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疾管署說明，上周（1/30-2/5）新增567例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（1/23-1/29）新增546例上升，併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增65例死亡病例，與前一周新增64例相當，死亡個案中65歲以上長者占90%；自新冠XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者分別占98%及99%。

▲▼疾管署防疫醫師林稜。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署防疫醫師林稜。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署防疫醫師林稜表示，死亡個案中最年輕是一名40多歲中部男性，本身具有糖尿病等慢性病史，沒接種XBB疫苗，1月中因肺炎住院，出院一周後有咳嗽、發燒、嘔吐等症狀，因此前往急診就醫，住院後確診新冠，胸部X光顯示雙側肺炎，另有休克、急性腎衰竭、上消化道出血、貧血等，經抗病毒藥物、抗生素、血液透析等治療，仍出現敗血性休克、急性呼吸道窘迫症後群，住院6天後死亡。

羅一鈞表示，類流感新冠上周同時達高峰，最高峰數字比先前預估下修，流感就診12萬多，原本預估春節前會13~15萬，有高估情形，至於新冠高峰預估單日就診1.2~1.5萬，實際就診最高落在上周一，單日9600人，下修幅度達2~3成，整體新冠第五波疫情沒有第四波那麼高，推估可能因為天氣回暖、疫苗接種比預期要好，讓疫情沒有預估那麼高。

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