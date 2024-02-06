XBB疫苗打氣再攀新高！上周19.7萬人搶接種　Novavax這批打完就沒了

▲民眾施打Novavax疫苗，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情上周達到高峰，XBB疫苗接種同步攀新高！疾病管制署今（6）日公布最新統計，近期全國XBB疫苗打氣持續提升，上周（1/29-2/4）接種19.7萬人次，再刷新去（2023）年9月底開打以來單周最高紀錄。其中Novavax的XBB疫苗已經是採購最後一批，疾管署副署長羅一鈞表示，目前規劃是打完為止，後續會於今年第二季看世衛、美國有沒有更新疫苗株規劃以及疫情趨勢，再評估洽購更新疫苗株的Novavax疫苗。

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▲Novavax XBB疫苗接種，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

疾病管制署今（6）日公布，新冠併發症上周增567例略升、死亡增65例則是5個月（9月初以來）新高，本土JN.1近四周佔比升至64%穩居國內新冠主流病毒株。羅一鈞表示，第五波Omicron疫情已經達高峰，不過評估春節過完之後緊接開學，預期屆時還會有另一波高峰，還是提醒民眾注意。

近期全國XBB疫苗打氣持續提升，羅一鈞指出，上周（1/29-2/4）接種19.7萬人次，再刷新去（2023）年9月底開打以來單周最高紀錄；新冠XBB疫苗迄今已累計接種167.2萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計149.3萬人次，Novavax XBB疫苗累計17.9萬人次。全國接種率達6.96%，65歲以上長者接種率達15.92%。

疾管署統計XBB疫苗庫存，莫德納還有455萬劑，Novavax則有30萬劑，其中Novavax已經是最後一批疫苗，是否還會增購？羅一鈞表示，Novavax的XBB疫苗後續沒有增購規劃，且我方和原廠聯繫，近期產能都已經被訂購完畢，不會供應，所以就是打完為止。

▲疾管署疫情記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

羅一鈞補充，預期今年第二季，世界衛生組織或者美國可能會再開會討論今年新冠疫苗是否要更換、選新的疫苗株，目前我國的疫苗年度計畫就是把XBB疫苗打好打滿，在看國際趨勢，是否新冠疫苗要和流感疫苗一樣，一年接種一次或者更新病毒株，屆時再來評估要不要洽購更新的新冠疫苗。

羅一鈞也分析，國人接種疫苗情況可能因為疫情趨勢增加與減少，春節第二波高峰後預期接種需求下降，目前Novavax至少可以供應到3月，莫德納則供應無虞。由於目前國內COVID-19疫情持續且處流行期，因農曆春節將近，人群聚集及移動頻率增加，病毒傳播風險仍高，為保護個人健康，請民眾儘速接種新冠XBB疫苗，以及時獲得保護力，接種院所資訊可至疾管署官網「秋冬疫苗專區」或至各縣市官網查詢。