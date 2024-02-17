韓國瑜19日召集朝野協商　邱毅：國民黨準備3大招對付陳建仁

▲前立委邱毅。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

立法議事處16日發出通知，院長韓國瑜將於19日召開朝野協商，就國民黨立院黨團提案，研商邀請行政院長陳建仁率同相關部會首長就「民進黨政府執政8年所造成台灣食安問題總檢討」進行專案報告。對此，前立委邱毅表示，下周立法院開議，在野國民黨磨刀霍霍，一開始就準備了三大招來對付陳建仁內閣。

邱毅指出，下周立法院開議，在野國民黨磨刀霍霍，一開始就準備了三大招來對付陳建仁內閣。第一招是要陳建仁在施政報告前，先針對過去八年的食品安全做專題報告，而陳建仁算是這方面的專家，他當然知道問題嚴重了，一是進口巴西蛋的弊案還懸而未決，二是春節前出現台糖豬肉被驗出有毒的瘦肉精，過去只知美國進口豬肉有瘦肉精，現在連本土自產的模範生台糖豬肉都有瘦肉精，而且已流入市面，這還得了？

「第二招是在立法院成立特偵組，清查過去八年民進黨的各種貪腐弊案。」邱毅近一步說，這種特偵組不同於過去受法務部主管的特偵組，其權力來自立法院的授權，但也正因如此，才更加靈活有彈性，對民進黨的威脅也更大。第三招則是立委徐巧芯提出要徹查媒體人周玉蔻的「放言公司」，該公司過去八年等於是民進黨的傳聲筒及化妝師，專門替民進黨遮掩貪腐罪行，而放言公司每年都可接到政府相關標案，賺的盆滿鉢滿，這方面真是要好好查。