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「開工超殺優惠」懶人包！　搶星巴克買1送1、麥當勞加1元多1件

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲全台超商、速食、咖啡開工優惠包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／綜合報導

放完春節連假別憂鬱！《ETtoday新聞雲》幫整理全台超商、速食、咖啡店開工限定優惠，不僅有星巴克咖啡、全家霜淇淋買1送1，麥當勞更祭出開春優惠券爽吃大薯、雞塊加1元多1件，以及拿坡里炸雞桶買1送1等，小確幸通通不能放過。

●7-11
7-11全門市即日起至2月20日祭出「CITY系列大杯以上任選第2杯半價」，優惠品項包括「CITY CAFE」、「CITY PRIMA」、「CITY PEARL珍珠」、「CITY TEA現萃茶」、「不可思議咖啡」及「氮氣系列飲品」。

期間於OPENPOINT行動隨時取再加碼推「CITY CAFE特大美式買8送8」、「CITY CAFE特大拿鐵買5送2 」2大組合優惠，每日各限量2萬組；同步還有「CITY CAFE風味系列指定冰飲（皇家伯爵／抹茶／焙烤榛果／太妃焦糖／脆酷摩卡／可可歐蕾）任4杯168元」、「CITY PRIMA中杯精品美式3杯168元」、「CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡任3杯168元」、「CITY TEA青梅冰茶／優格好多青任4杯168元」，以上各限量5萬組。

▲▼全家草莓優格霜淇淋升級回歸、日本巨峰葡萄新口味開吃 。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家連4天送霜淇淋買1送1券 。（圖／記者蕭筠攝）

●全家
全家APP即日起至2月18日祭出「4大優惠券免費領」，優惠品項有Let’s Café畬室醇香巧克力飲（限量3萬張）、慢煮焦糖拿鐵（限量10萬張）及私品茶草莓戀奶（限量5萬張），可享「加10元多1杯」優惠券，每人各品項限領1張，兌換期限皆至2月29日；期間再加碼天天免費領「Fami!ce霜淇淋買1送1優惠券2張（限量100萬張）」。

實體門市即日起至2月18日則推出「Let's Café x Häagen-Dazs新品巧莓可可2杯特價217元」，不開放寄杯，加碼還有「Let’s Café大杯單品美式」、「大杯單品拿鐵」、及「厚濃靜岡抹茶拿鐵」可享「同品項買1送1」優惠，不可寄杯。

●萊爾富
萊爾富門市超值購與Hi-Life VIP APP整買零取即日起至2月28日祭出「咖啡買20送20」優惠，優惠品項包括「Hi Café大杯特濃美式咖啡」、「特濃拿鐵」可享「同品項買20送20」，最多直接現省1300元，可跨店取、分次領還能轉贈親友。

●OK mart
OK mart全門市今（15）日祭出限時1天「大杯莊園級美式／拿鐵」、「大杯濃厚莊園級美式／拿鐵」可享「同品項買2送2」優惠；專加碼於雲端商城OK mall推「大杯莊園級美式／拿鐵同品項10送10」組合好康，再送OK Point888點。

▲星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

▲星巴克今天買1送1。
●星巴克
星巴克今（15）祭出「開工大吉 好友分享日」優惠，當天於門市開店起至晚上8點可享「特大杯飲品買1送1」優惠，限冰熱、口味一致且於當場一次領取，每人每次最多買2送2；不適用優惠品項包括星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、 維也納風奶香那堤、松露巧克力冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

不適用優惠門市包括松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。

●85度C
85度C今（15）日於全台門市推出「大杯紅茶拿鐵、大杯慢熟奶茶同品項買2送1」優惠，大杯紅茶拿鐵3杯只要130元，平均單杯只要43元，大杯慢熟奶茶3杯也只需100元，相當於66折優惠。活動僅限門市現場購買，每人限購2組。活動寄杯卡每張10杯，買2張送1張，每組最高可省650元，寄杯辦法依各門市公告為主。

●西雅圖極品咖啡
西雅圖極品咖啡今（15）日於全門市祭出「咖啡全系列飲品同品項第2杯半價」優惠，優惠項目不含瓶裝水與手沖咖啡，優惠至晚上8時為止；此外寄杯也有「美式咖啡、拿鐵寄杯買2送1）優惠，限同品項、每人限購10組。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞連41天爽吃龍年開春優惠券。

●麥當勞
麥當勞即日起祭出最新2024年「龍年開春優惠券」，一共有「加1元多1件」、「超爽大餐101元起」、「雙人共享209元起」、「早餐套餐免費升級咖啡」及「雙人早餐159元起」等5大優惠，整張券最高現省2587元，且不限使用次數，至3月26日連41天於全門市限時開吃。

其中，必搶「加1元多1件」，不僅有人氣大薯、6塊麥克雞塊加1元就能多吃1件，還有提神美式咖啡、那堤、蜂蜜奶茶等飲品可爽喝買1送1，加碼吃超俗101元起套餐，有麥香雞、麥香魚、吉事漢堡搭配4塊麥克雞塊加小薯、小杯飲料，只要101元就能輕鬆吃到。

●必勝客
必勝客即日起至3月1日於門市祭出「大比薩199元、小比薩111元」2大平日限定優惠，大比薩優惠口味有黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、經典三重起司、雙層美式臘腸、哈辣墨西哥、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇； 小比薩優惠口味則包括黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、經典三重起司、雙層美式臘腸、彩蔬鮮菇，提醒台北信陽店、左營車站店不適用此優惠；2月28日優惠暫停1天。

期間加碼還推單點霸王功夫雞翅任一口味，「加1元多吃1件人氣副食」，副食包括金黃薯瓣、黃金雞軟骨（小份）、薯金幣（小份）、黃金和風鱈魚塊（3塊）。

●拿坡里
拿坡里即日起至2月18日祭出「炸雞桶買1送1」超殺優惠，只要購買「酷樂雞腿桶」就送「豆乳雞三節翅桶」，一次就能爽吃8隻雞腿、8隻雞翅，原價880元，特價520元，於全台12家拿坡里炸雞專賣店限定開吃，售完為止。

●摩斯漢堡
摩斯漢堡即日起至2月29日祭出多種優惠，有早餐「摩斯豬排堡+大杯冰紅茶」組，優惠價79元、「中杯黃金地瓜拿鐵+可口點心」組，優惠價100元，點心可選方塊薯餅、北海道可樂餅2擇1；而購買摩斯蒟蒻冰紅茶或大杯摩斯咖啡，可享10元優惠價加購「抹茶紅豆米派」1個。

期間MOS Order APP「安心取溫馨送」也加碼推出限定好康，包括「摩斯豬排堡+大杯冰紅茶」2套優惠價158元、「中杯黃金地瓜拿鐵+方塊薯餅」2套優惠價190元、「蕃茄吉士蛋布里歐堡+大杯冰紅茶」買4送1，優惠價320元、「摩斯蒟蒻冰紅茶+抹茶紅豆米派」，買4送1優惠價只要440元，優惠數量有限，售完為止。

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