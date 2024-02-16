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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國人遊富國島遭丟包！民眾黨開協調會　觀光署：將採最重罰

▲▼民眾黨立委林國成、張啓楷、麥玉珍偕同觀光署協調國人至越南旅遊遭丟包一事。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨立委林國成、張啓楷、麥玉珍今邀觀光署相關人員，協調國人至越南旅遊遭丟包一事。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

年代旅遊丟包292名旅客，引發軒然大波。民眾黨立委林國成、麥玉珍與張啓楷16日上午召開協調會，要求觀光署應積極協助受害旅客求償、加強旅行社評鑑制度與預警機制，提供消費者更公開透明的選擇資訊。出席的觀光署旅行業組組長湯文琦回應，最晚19日公布裁罰，目前朝最重罰「勒令停業」方向研議，至於其他違反旅行業條例的部分，也將逐一進行裁處。

年代旅遊爆發與越南接待旅行社欠款爭議，大年初三（12日）292名台灣旅客遭丟包越南富國島，14日全數返台，迄今已邁入第三天，越南官方調查今出爐，越南堅江省旅遊局認定年代旅遊未依協議付款，但地接社宣布終止服務仍保留訂金並持續服務與收費，未依規定簽訂合約，也需罰鍰。

立委林國成指出，國際普遍對台灣觀光具有信心，如今發生丟包情事，對台灣的觀光旅遊業是重大恥辱，事情既然已經發生，必須盡速解決，因此召開協調會，請主管機關觀光署說明目前狀況以及未來如何確保消費者權益。立委麥玉珍表示，觀光發展是各國經濟來源，她也曾向觀光署表示能協助和越南政府與當地台商協調，整件事由誰負責以及後續該如何處理，觀光署應給出答案。

立委張啓楷表示，這起事件相當嚴重。民眾黨對於整起事件有三面向的關注，第一、如何賠償以及賠償進度；第二是責任歸屬與懲處，第三、年代旅遊不是第一次有爭議，為何無法提前預警？往後主管機關能否未雨綢繆、公開示警，保障消費者權益。

▲▼民眾黨立委林國成、張啓楷、麥玉珍偕同觀光署協調國人至越南旅遊遭丟包一事。（圖／民眾黨提供）

受邀列席的中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，他此次以個人身分出席協調會，首先對於觀光署同仁透過官方管道與人脈積極協助旅客返台表示肯定，幸運的是因在越南設有辦事處，才讓旅客順利返國；但若沒有觀光署、甚至沒有設立代表處，旅遊地點若遭遇類似事件該如何處理？例如先前的肯亞河馬團，最後是靠台商協會。

李奇嶽表示，民間團體沒有公權力、約束力，合約履約保證機制與消費糾紛調節只有公部門才能處理；並直言觀光署針對旅遊業者的普查不易，容易流於形式。觀光署應完善審查機制，用「拔尖」的推薦方式，才能創造業者與旅客雙贏。

觀光署旅行業組組長湯文琦回應，事件發生後第一時間，觀光署便與品保協會以及駐胡志明市主任合作，協助讓國人安全返台；目前觀光署除了主動調查，由品保協會成立專案窗口受理消費糾紛外，正待業者回覆陳述意見，最晚19日公布裁罰，目前朝向最重裁處「勒令停業」處分，至於其他違反旅行業條例的部分，也將會一條一條進行裁處。

湯文琦說，若旅行社還有承接其他旅客業務，在停業處分後就必須轉給其他旅行業者或退費；至於後續的賠償可由履約保險給付消費者。

至於履約保險投保僅1000萬，是否足夠？ 湯文琦說明，現行的「合約履約保險額度」是多年前所訂，隨著消費物價指數上漲，近年來團費越拉越高，業界確實有調高保險額度的需求，未來觀光署也將研擬提出修法。至於爭議旅行社會透過官網公告，未來將會在旺季前加強宣導。

民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，整起事件除了消費者與旅行業者之間糾紛，現在還傳出有導遊、領隊也代墊旅行社款項要不回，已經屬於勞動糾紛範圍，觀光署應召集相關單位一併追縱處理。

協調會共達成三項共識，第一、觀光署需盡速釐清整起事件的責任歸屬、裁罰與確認賠償進度；第二、未來的旅遊業者評鑑制度要有「拔尖推薦」，並精進對消費者的預警功能；第三則是消費者與旅遊從業人員的相關保障，以及履約保證保險額度的調整，民眾黨期望帶動觀光業與主管機關之正向循環，帶給國人更好的觀光品質與從業環境。

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