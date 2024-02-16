快訊／韓國瑜拒協商打臉國民黨？ 　傅崐萁：靜候韓院長召集朝野

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

台糖瘦肉精風波引發關注，立法院國民黨團主張開議前17日先開臨時會，但今（16日）民進黨團拿出立法院議事處上午通知表示，「經院長韓國瑜指示，因時程及作業程序考量，不召開朝野協商」，外界認為韓是在打臉國民黨。對此，國民黨團總召傅崐萁表示，他與韓國瑜溝通管道非常暢通，「我們再次表達我們尊重韓院長的這樣召集協商，我們在靜候當中」。

國民黨團連署要求立法院17日召開臨時會，然而綠營認為，立院會期2月1日已開始，憲法明訂臨時會為常會之外時間，若17日召開臨時會將成為「國王的臨時會」，變相提早開議；今（16）日早，民進黨團就拿出立法院議事處發通知表示，「經院長指示，因程序和時間考量，未便召集協商」。不過，國民黨團馬上發3點聲明反駁，議事處並未發出任何書面回應，目前都依法定程序辦理中。

傅崐萁表示，民以食為天，尤其剛剛過完農曆年，大家應該好好地為這過去八年來台灣整體食安問題做一個總檢討，這也是大選完之後，應該要做的整體檢視，國民黨一直都是跟人民站在一起，他們會堅持這個議題，一定要行政院長陳建仁能夠到立法院作清楚的報告。

傅崐萁強調，他們的初衷非常的簡單，相信立法院會立刻把朝野協商來做完成，並且陳建仁一定可以到立法院來做整體的詢答，以及做專案報告，所以這個事關民眾這麼重大的議題，一定要得到立法院該有的程序，一定會把它完備，一定讓人民了解過去八年行政院對食安做了哪些事情，而且未來展望是什麼，更要全國國人了解。

傅崐萁也說，立法院國民黨團跟韓國瑜都是希望台灣更好，「我想任何溝通管道都非常暢通，我們再次表達我們尊重韓院長的這樣召集協商，我們在靜候當中」。