過年打麻將輸錢！他狠酸「你拿去買藥吃」還翻臉　回家前1舉動扯爆

▲同事老公打麻將輸錢。（示意圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「我聽完都快炸了！」一名網友發文表示，他和同事、同事老公在過年期間相約打麻將，然而同事老公只要輸錢，就會說「你拿去買藥吃」，且對方後來因為輸快了1萬元，便直接翻臉不玩，讓他很不開心，「大過年說話有必要這麼酸、這麼難聽嗎？」貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在「匿名公社」上發文，直呼「真的很討厭某個同事的老公！」過年期間，同事和同事老公到他家打麻將，然而同事老公只要一輸錢，就會說「你拿去買藥吃」，而同事聽見後非但沒阻止，還在旁邊一直笑，「打了幾小時大家都被嗆到很不爽」。

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後來同事老公因為輸了快1萬元，於是翻臉不玩了，而在離開前，則一直拿原PO家的糖果和零食，「說是算補償他輸太多」。對此，原PO便心想，「又不是全輸給我，干我什麼事？」

▲同事和同事老公講話很難聽。（示意圖／CFP）

不過誇張的不只如此，原PO昨天在公司吃便當時，因為不小心噎到而狂咳，結果那位同事竟噗哧一笑，說「贏這麼多藥錢就別省了，下班後趕快去看醫生。」原PO當下實在火大，「大過年說話有必要這麼酸、這麼難聽嗎？技術不好就別約人打麻將，果然賭品不好人品也很差」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「直接嗆了，輸不起就別跟人家賭，沒品」、「直接嗆回去吧！輸不起就不要玩」、「我的話直接轟出門」、「前輩都有教，上班是同事，下班不認識，還打牌咧」、「同事就是同事，別當朋友，也別再邀請了」。文章雖引起討論，但也有網友質疑真實性，「又編故事製造話題，改天要帶風向使用是嗎？」