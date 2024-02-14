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社會 社會焦點 保障人權

人夫「買車不試車」搞偷吃！正宮見對話心碎　女同事認：三觀不正

情侶,夫妻,性愛,床,外遇,劈腿,婚外情,出軌（示意圖／CFP）

▲人夫外遇女同事，曖昧傳訊「買車不試車」遭妻子發現。（示意圖，非本案當事人／CFP）

記者黃資真／高雄報導

高雄一名人妻指控丈夫外遇女同事，不僅經常傳訊互道思念、傳愛，丈夫還曖昧表示「買車不試車」、「我都直接看要那一台就直接買了」，憤而向小三提告求償100萬元。女同事雖辯稱不清楚對方已婚，但橋頭地院法官不採信辯詞，判賠30萬元為適當。

人妻主張，與丈夫阿雄（化名）在2005年結婚，去年2月26日她意外發現阿雄的臉書對話有訂購花束及訂房之紀錄，隔一個月後又發現阿雄與女同事小花（化名）的曖昧對話與對話紀錄，並互稱「老公」、「老婆」，祝彼此情人節快樂等對話內容，顯見有超出朋友的親密舉動，甚至有性交行為，使她心生悲憤、沮喪，故向小花提告求償100萬元。

小花辯稱，人妻雖看見有訂購花束及訂房之紀錄，惟該紀錄無法識別阿雄是要送給誰，應負舉證責任，且親密照片中也沒有任何牽手、搭肩、摟腰等親密舉動，退而言之，她也不知道阿雄是有家室的人，只知道對方已離婚。

不過，阿雄到庭證稱，早在2022年10月小花就知道她有妻子，開始認真交往後，他都會親自開車載小花上下班，晚上也都待在一起，還會去逛街、吃飯、開房間，直到2023年3月底才分手。

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲阿雄曾與小花多次出遊、開房間，還會傳訊告白安撫對方情緒。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫Pixabay）

不僅如此，2人對話紀錄中，阿雄多次告白，在小花透露覺得感情淡了的時候，阿雄也都會耐心安撫，「不要亂想，真的很愛你」；阿雄還曾說過「買車不試車」、「我都直接看要那一台就直接買了」，小花回「試車怎知道合不合適」，阿雄則說「如果要試車就去租車回去試就好」，還傳送一則影片寫著「『交往前試車』就是想騙砲？男人真心話」，雙方愛意傳不完。

另外在人妻與小花的對質電話裡，小花被質問知道阿雄已婚，就負有法律責任時，竟回應「我知道我自已有法律責任呀」、「那時候我就是一個三觀不正的人，所以我就叫他（阿雄）不要再這樣了」、「我真的覺得很對不起妳，我也覺得很對不起妳兒子」，還強調自己曾叫阿雄回歸家庭很多次了，是他不聽。

法官認為，上開對話足認小花已承認在知悉阿雄已婚的狀態下，仍有親密對話、發生關係之行為，不採信小花辯詞，考量小花離職後在冷飲店打工，收入不穩定，判決小花須賠償正宮30萬元。可上訴。

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