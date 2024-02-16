影片曝！工程師遭超速機車撞飛不治　父母泣：沒道歉只問有無保險

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區吳姓男子騎車搭載母親，行經麗山街37巷與麗山街交岔路口時，與施姓騎士發生嚴重碰撞，施男當場噴飛倒地，經搶救18天仍身亡，吳被依過失致死罪起訴。士林地院今（16日）首開庭，施父與施母聲淚俱下說，案發後，對方一句道歉、關心都沒有，只問有無保任意險，連最基本的做人原則都沒有。

▲北市內湖區吳姓男子騎車搭載母親，行經麗山街37巷與麗山街交叉路口時，因超速與施姓騎士發生碰撞，施男搶救18天身亡。（圖／記者黃宥寧翻攝）

這起意外事故發生於去年7月1日下午1時許，26歲吳男騎車載母親，沿麗山街37巷由東向西行駛，行經麗山街37巷與麗山街交岔路口時，與沿麗山街由北向南行駛的32歲施姓騎士發生嚴重碰撞，施男噴飛後重摔在地，經搶救18天於同年月19日死亡，白髮人送黑髮人的施父悲痛對吳男提起告訴。

經北市車輛行車事故鑑定會鑑定指出，依監視器影像，換算吳男當時騎車時速約48公里，而該路段速限30公里，認吳超速行為是肇事次因，而施男在支幹道未禮讓主幹道車為主因，檢警據吳男自白、監視器畫面等，依過失致死罪將吳提起公訴。

法院今天首開庭，庭前雙方試行調解不成立，吳仍做認罪答辯，法官本諭知改行簡式審判程序，但施父站起來說，兒子當時進入交叉路口已做好減速準備，但被告沒減速，反高速行駛，客觀來說兒子無法避免事故發生，「但鑑定認我們是主因」，肇責部分已申請覆議。

施父難過補充說，不願和解是因為被告與他母親案發後，不僅袖手旁觀，甚至沒一句關心，基本做人原則都沒有，僅冷漠問「有無保任意險？」，這樣的態度讓人難以接受；施母哽咽說，孩子3020公克出生，是長孫、長子，在指標公司任工程師，原本要去美國受訓，卻遭遇車禍，大體左眼無法合閉、左腳骨折，可見當下撞擊力道很大，去到派出所看監視器畫面，心愛的兒子被撞飛到對面路邊，躺在地痛苦舉起手求助，而被告與其母親卻站起來冷眼旁觀。

由於施父不服車禍鑑定結果，已申請覆議，法官無法以簡易判決處刑，諭知全案候核辦。