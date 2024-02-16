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社會 社會焦點 保障人權

男「失眠疲勞駕駛」休旅車右轉猛撞分隔島　側翻瞬間起火...畫面曝

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區環河西路三段，今天（16日）中午11時許，發生一起休旅車自撞分隔島翻覆車禍。駕駛休旅車的男子，右轉時疑似精神不濟，自撞後翻覆，但沒多久車體開始起火燃燒，警消獲報抵達，迅速將火勢熄滅，男子僅受到輕微擦、挫傷，警方到場疏導現場交通，並釐清車禍事故原因。

據了解，駕駛休旅車的25歲黃姓男子，今天中午準備前往新店住處接送家人，途中沿中和區福祥路外側行駛，右轉車道往永和區環河西路三段時，撞上分隔島後，向右側翻覆，車子瞬間起火燃燒，黃男則自行脫困。警方抵達，對黃男進行酒測，發現並無酒駕情況，黃男供稱，因昨夜失眠導致精神狀況不佳，才會恍神自撞分隔島。

▲黃男疲勞駕駛休旅車，不慎自撞分隔島翻覆起火。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲黃男右轉環河西路三段時，不慎自撞分隔島後翻覆。（圖／記者陸運陞翻攝）

永和分局表示，初步懷疑為疲勞駕駛啟發該起車禍，但確切事故原因，仍待進一步釐清。並呼籲，民眾駕車時應集中精神，切勿疲勞駕駛。新北市消防局第七大隊長鄭向晃建議，民眾在車上配置車用滅火器，以備不時之需。並提醒民眾開車如有異常切勿勉強駕駛，以免突然發生火災，危急自身生命及用路人安全。

▲黃男疲勞駕駛休旅車，不慎自撞分隔島翻覆起火。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲黃男所駕駛的休旅車，翻覆後起火燃燒。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲黃男疲勞駕駛休旅車，不慎自撞分隔島翻覆起火。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲黃男表示，昨晚失眠導致精神不濟，要接送家人才會疲勞駕駛。（圖／記者陸運陞翻攝）

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