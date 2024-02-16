韓國瑜現身立法院避談朝野協商　發糖給媒體稱「祝甜甜的一年」

▲韓國瑜發送糖果給媒體。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院長韓國瑜今（16）日下午3時戴著口罩現身立法院，面對大批記者，他雙手送上新春糖果給記者，媒體問到，國民黨立法院黨團要求在17日召開臨時會，是否將召開朝野協商等議題，韓國瑜皆不回應，一邊送糖果一邊說，「甜甜的一年」、「新年快樂」、「龍年行大運」。

國民黨團日前要求在2月17日召開臨時會，民進黨團今上午召開記者會，拿出立法院議事處通知，立法院長韓國瑜指示，因時程及作業程序考量不召集朝野協商。但國民黨團則說，民進黨團所出示文件非正式公文，國民黨團依法提出請求，靜候韓院長召集朝野協商，並尊重其時程安排。

韓國瑜今下午4時在立法院會見美國在台協會處長孫曉雅，他約莫下午3時13分抵達立法院，面對大批媒體詢問朝野協商問題，他則不疾不徐的從立院工作同仁手中拿出糖果雙手發送給現場媒體，並祝大家「甜甜的一年」。

媒體接過韓手上的糖果後再繼續詢問，「還會有朝野協商嗎？」、「李四川要選新北嗎？」韓國瑜則回應，「謝謝齁，在這裡祝賀大家新年快樂」、「新的一年祝福大家平平安安、龍年行大運」，發到一半還深怕有媒體少拿，問「還有沒有人沒拿到？」。隨後快步踏入辦公室，並未正面回應。

▲立法院長韓國瑜(左)接見美國在台協會(AIT)孫曉雅處長(中)，右為立院副院長江啟臣。（圖／記者李毓康攝）