明天開學　高中職免學費、私大學雜費減3.5萬元！逾60萬人受惠

▲明天中小學開學，教育部推出的教育平權方案，高中職全面免學費。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

今天（15日）是開工日，中小學則在明天開學，各大學也將從下周起陸續開學。對於家長與學生來說，新學期起負擔將大大減輕，因為行政院去年6月通過「教育平權1+3方案」，新學期將適用，私立大專校院學雜費每學年可減免3.5萬元，高中職全面免學費，共63.4萬在學生受益，加上補貼公私立大專校院入住學校宿舍的學生每名每學期5000元，都讓學生與家長大大減少支出。

行政院在去年6月底拍板通過教育部「拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案」，也就是「教育平權1+3方案」，合計總經費219億元，以定額減免私立大專學雜費3.5萬元為主軸，並搭配減免大專經濟弱勢學生學雜費、高中職全面免學費、精進就學貸款等三項方案，並從2月1日起實施，共有63.4萬學生受益。換言之，新學期開始，學生族群都可受惠。

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在私立大專校院學雜費減免部分，教育部給予就讀私大學生，每學年減免3.5萬元，另針對經濟弱勢學生加碼補助，家庭年所得90萬元以下的學生可申請「大專校院弱勢學生助學計畫」，家庭年所得70至90萬元學生，定額減免學雜費1.5萬元；家庭年所得在70萬元以下者，定額減免學雜費2萬元，每年最高可減免學雜費5.5萬元，整體受益人數47.4萬人。另教育部加碼補助公私立弱勢學生，受益學生15.8萬人。

其中高中職免學費政策部分，原本高職免學費，高中則設有家庭年所得148萬元「排富條款」，今年2月起改為全面免學費，學生不用申請，直接免繳學費，換言之，新政策新增受益學生數為11.4萬人，全國總計有60.3萬名高中職學生免學費。

▲教育部推出拉近公私立學校學雜費差距方案，共63.4萬在學生受益。（圖／教育部提供）