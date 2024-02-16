香港計劃加裝2000部監視器　港府：或設「人臉識別」更有效執法

▲香港中環知名地標「國際金融中心」。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

港府計劃在今年內在全港安裝2000部監視器，引發外界質疑加強監控。香港警務處處長蕭澤頤近日表示，不論治安或國安，相信監視器都會有所幫助打擊違法行為，不排除設有人臉識別技術，「我覺得任何一個守法市民，都會希望最好是零罪案。」

據《香港01》報導，港府正就《基本法》23條進行立法工作，外界關注日後遊行示威的審批情況。蕭澤頤指出，2019年反映審批集會的重要性，有市民晚上不敢外出，警方同時有需要保障他們的權利。

對於安裝計劃，蕭澤頤日前表示，監視器主要安裝在不同地區的罪惡黑點，3月會先安裝615部，年底完成2000部，有機會安裝在燈柱、政府建築物等；香港作為密集城市，不排除將來會增加更多數量，或設有人臉識別技術，這方面會參考各地設保存時限，亦會諮詢私隱專員公署。

對於外界質疑聲音，蕭澤頤向市民喊話無須感到憂慮，並強調會依例執法；新加坡已安裝了9萬部監視器，2030年之前會增至超過20萬部，會以新加坡作為參考，「我覺得任何一個守法市民，都會希望最好是零罪案，不是說（傳統罪案）下跌了，或者破案率高了，警察可以放鬆。」