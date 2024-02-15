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大陸 大陸焦點 特派現場

中國官媒出手了！　梅西遭「全面封殺」

▲梅西。（圖／CFP）

▲梅西香港未出賽政治風波，中國官媒釋全面封殺訊號。（圖／CFP）

文／中央社

阿根廷足球球星梅西近期在香港不出場比賽爭議延燒至中國，繼杭州及北京取消阿根廷足球國家隊3月訪中外，官媒央視更刪去梅西在足球節目影像，代言的廣告畫面也消失，似乎釋出全面封殺訊號。

香港星島日報今天報導，梅西（Lionel Messi）在香港缺陣的風波，在中港兩地惹起民間大反彈，北京官方對梅西的抵制似仍未終止，有網友發現，央視體育頻道節目「天下足球」的片頭，至央視的天氣預報，梅西代言的白酒的畫面均被消失。

「梅西之亂」在大批網友及球迷高呼抵制下，除了阿根廷國家隊3月到中國的友誼賽取消，也演變成政治風波。陸媒新浪體育14日一篇「央視帶頭，全面封殺梅西」的文章指出，央視近日的態度變化給這場風波火上加油。

文章指央視體育頻道的王牌節目之一「天下足球」片頭中原本有梅西與阿根廷隊友們舉起大力神盃，分享世界冠軍榮耀的片段，但近日被刪除，改由其它國家隊的奪冠瞬間所取代。

不只如此，央視天氣預報節目中，原本梅西代言的某款白酒原本作為地方特色被展示給全國觀眾，但隨著梅西的風波持續發酵，這一廣告背景圖也被刪除，變成貴陽的城市圖片。

文章認為，央視的這些舉動不僅是對梅西個人的否定，更是對梅西商業價值的直接打擊，也意味著央視在商業合作上對梅西持保留態度。

梅西所屬的的美國邁阿密國際隊（Inter Miami CF）4日在香港進行季前友誼賽，但梅西整場坐板凳，導致場上球迷憤怒報以噓聲，並且大喊退錢。

梅西6日在日本記者會上談到訪港缺陣風波，指無法在香港上場，真的是運氣很不好，「很不幸的，這就是會發生在足球競技上，任何一場球，都有可能發生你無法上場的情況。」

但中國官媒環球時報8日更發表社評聲稱不排除事件有「政治動機」，「有外部勢力故意要藉此讓香港難堪」。隨後杭州、北京先後宣布，取消阿根廷國家足球隊在當地的比賽及「沒有舉辦相關比賽的計劃」。

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