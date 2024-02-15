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海神失控撞26機車！「騰空中轉圈」影片曝　酒駕男是詐欺通緝犯

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區今天（15日）凌晨5時許，中山路一段一輛「海神」瑪莎拉蒂失控甩尾撞上路旁26部機車，造成車門破裂、輪胎外翻，駕駛撞車後，自行走到派出所報案，警員聞到男子身上散出濃濃酒味，經酒測後明顯為酒駕，並且男子因涉及詐欺遭發布通緝，警方立即依法偵辦。

▲遭通緝的曾男酒後駕駛瑪莎拉蒂，高速失控撞上路旁26部機車。（圖／記者陸運陞攝）

▲曾男撞上26部機車後，車門破損、車輪外翻停滯路中。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，28歲曾姓男子之前曾擔任詐騙集團收水車手，遭法院判處1年6個月刑期，但曾男卻未前往服刑遭到法院發布通緝。今天凌晨曾男從林口住處，開車前往中和烘爐地拜拜祈福，參拜後又前往永和友人住處參加聚會，席間曾男跟著朋友一同喝酒作樂，結束後，曾男就開著自己的瑪莎拉蒂準備返回林口。

▲遭通緝的曾男酒後駕駛瑪莎拉蒂，高速失控撞上路旁26部機車。（圖／記者陸運陞攝）

▲遭通緝的曾男酒後駕駛瑪莎拉蒂，高速失控撞上路旁26部機車。（圖／記者陸運陞翻攝）

曾男返家途中行經永和中山路一段時，由於該路段為一處左彎，曾男疑似車速過快下，失控打滑甩尾右側撞上路旁26部機車，發生車禍後，曾男並無大礙，便獨自前往附近派出所報案。經酒測，曾男酒測值高達0.75 MG/L，並被查出遭發布通緝，訊後，警方依詐欺通緝、公共危險罪移送新北地檢署偵辦。

▲遭通緝的曾男酒後駕駛瑪莎拉蒂，高速失控撞上路旁26部機車。（圖／記者陸運陞攝）

▲遭通緝的曾男撞上路旁26部機車，徒步自行前往派出所報案。（圖／記者陸運陞攝）

▲遭通緝的曾男酒後駕駛瑪莎拉蒂，高速失控撞上路旁26部機車。（圖／記者陸運陞攝）

▲警方依詐欺通緝、公共危險罪，將曾男移送新北地檢署偵辦。（圖／記者陸運陞攝）

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