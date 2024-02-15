「第一才子」重量級文物曝光！臺文館《呂赫若日記》修護完成展出

▲重量級文物《呂赫若日記》修護完成展出。（圖／國立臺灣文學館提供）

記者林育綾／綜合報導

日治時期臺灣知名作家呂赫若，被譽為「臺灣第一才子」，由於戰後初期投入地下反抗行動，1950年受難殞落，在政治敏感的時空下，家屬將他的手稿全部埋藏老家前的荔枝園，僅剩《呂赫若日記》成為唯一倖存手稿，由於紙本保存不易，家屬捐贈由臺灣文學館修護，如今修護完成，重量級文物在臺文館展出！

臺灣文學館現正展出「館慶二十・文物賦活」特展，其中重量級文物《呂赫若日記》歷時多月的修護，包括原先封面錯置、重新裝幀等，在今年呂赫若將屆110歲誕辰之際，於特展中重新亮相。

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▲《呂赫若日記》修護前，書背資訊與封面上下錯置。（圖／國立臺灣文學館提供）

臺文館表示，呂赫若1914年生於豐原郡潭子的呂赫若，是日治時期臺灣知名作家，被譽為「臺灣第一才子」，在音樂、戲劇領域皆有成就。戰後初期呂赫若投入地下反抗行動，1950年因參與「鹿窟武裝基地事件」於石碇山區受難，一代才子熠熠的文學生命就此殞落。

政治敏感的時空背景下，呂氏家屬唯恐他留下的手稿、未出土的創作再次引來關注，因此全數埋藏於臺中社口老家前的荔枝園，並澆水加速腐化，《呂赫若日記》因記載著孩子們的生辰月日，而成為唯一倖存的珍貴手稿。戰後漫長的白色恐怖期間，日記始終由呂氏長子謹慎保存，直到1993年於田野調查過程才公諸於世。

《呂赫若日記》是他在1942年到1944年，連續3年以日文書寫，詳細記錄了呂氏文學藝術活動最活躍的3年間生活、交遊、創作等，具有極高的研究價值。

呂氏次子呂芳雄曾表示，每年清明掃墓時，家族會透過日記追憶故人，這本日記對家屬而言何其珍貴，手足們雖同樣不捨，但憂心紙本保存不易，因此2020年由長子呂芳卿代表捐贈予臺文館，以國家級的典藏保存與修護專業資源，接手珍貴史料的守護。

▲修護人員仔細地移除舊縫線。（圖／國立臺灣文學館提供）



臺文館指出，從斑駁開裂的書盒和滿佈膠帶的日記封面，可見歲月氣息停駐，書背經前人包覆了牛皮紙與影印字樣，在拆解書籍結構後，於牛皮紙內發現原始書背材料—深藍黑色書皮布殘留，且因封底有倒置的「DIARY」燙金字樣和圖騰，由字體方向判斷應為前人重新黏回脫落的封面時不小心正反錯置。

經與研究人員討論後決議讓日記回歸原始樣貌，修護師悉心揭除大面積膠帶，並逐一縫回脫落的內頁，重建書背與封面，除了讓家屬之間心心念念惦記著缺席的父親，唯一留下帶有溫度與厚度的重要手稿得以完整再現，也讓記憶與情感世代延續。

▲修護人員將內頁修護整理後，重新裝幀。（圖／國立臺灣文學館提供）



修護期間也透過拍攝紀錄片，仔細記錄諸多修護細節，並訪談相關研究者，透過第一手珍貴史料讓讀者窺見一個時代的心靈，即便身處困頓的歷史格局中，仍以豐沛的創作能量、對理想持續不懈的追求及對自由的嚮往，讓後世從其作品中看見對日治時期下的臺灣農村題材、心靈脈動下的熾熱關懷，此紀錄片於展覽現場及線上展網頁均可觀看。