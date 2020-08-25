▲唯一倖存！差點被埋進「荔枝園」澆水腐化，重量級文物《呂赫若日記》捐贈台文館。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

台灣文學重量級文物《呂赫若日記》，在今（25）日在呂赫若106歲冥誕之際，由其長子呂芳卿代表捐贈給國立台灣文學館。這本來自「台灣第一才子」的親筆日記，在當時呂家人遭受白色恐怖陰影下，差點一起被埋進台中社口老家前的荔枝園中，跟著其他手稿和書籍一起被澆水腐化，唯一倖存的一本日記，因爲記載著孩子們的出生年月日，而被保留下來。

文化部長李永得出席捐贈儀式提到，呂赫若先生的身份有作家、劇作家、聲樂家、教師、記者，被譽為「台灣第一才子」，他短暫且豐富的一生亦被改編為電視劇《台北歌手》，獲得相當迴響。他也感佩呂赫若先生的家屬在當時威權下，70年來走過這條孤單、堅毅的道路，並感謝他們將這本台灣文學界非常重要的日記手稿，捐贈給台灣文學館。

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《呂赫若日記》是呂赫若於1942年到1944年之間，連續3年以日文書寫的日記，台文館曾於2004年出版《呂赫若日記》中譯本及手稿本。70年來，家屬審慎保存這本唯一的日記，並在每年清明掃墓時透過日記追憶故人，有感於紙本保存不易，因此於今年清明時經過討論，同意將日記捐贈台文館典藏，盼望呂赫若的堅持精神世世代代留傳下來，也讓更多人認識該時代彌足珍貴之史料。

▲台灣文學重量級文物《呂赫若日記》，在今（25）日在呂赫若106歲冥誕之際，由其長子呂芳卿（右）代表捐贈給國立台灣文學館。（圖／文化部提供）

呂赫若的次子呂芳雄說，這本日記對家屬而言何其珍貴，兄弟們雖然同樣不捨，但也憂心紙質保存不易，而日記在台文館的修復及保存下，將可以長久留存下來，因此在大哥的帶領下，家屬一致同意將日記捐贈給台灣文學館。「我們相信父親也會感到高興，兒子們做了對的事。」

台文館長蘇碩斌說明，2018年在廖振富前館長的帶領下，台文館取得呂赫若家屬捐贈的第一批文物，加上今日呂赫若唯一留下的手稿，謝謝家屬信任台文館對於紙質保存的專業，館方有責任把如此珍貴的文物留下，並做最好的發揮。

呂赫若是日治時期台灣知名作家，1914年生於豐原郡潭子。1935年以〈牛車〉發表於東京文學雜誌《文學評論》。1944年出版的《清秋》為日治時期台灣作家唯一出版的小說集。他在1940年前往日本學習聲樂，參加東京寶塚劇團，回台後擔任《興南新聞》記者、加入張文環主編的《台灣文學》，並籌組「厚生演劇研究會」。

戰後初期政治腐敗，呂赫若及同時代知識分子對時政多所關注和批判，進而投入地下反抗工作，不幸於1950年在台北石碇鹿窟山區受難。在白色恐怖的陰影下，家人唯恐他留下的物品會帶來二次的傷害，因此將其手稿、未出土的創作、書籍，全數埋藏於台中社口老家前的荔枝園中，並澆水使其腐化，唯一倖存的一本日記，因記載著孩子們的出生年月日，而被保留下來。

▲重量級文物《呂赫若日記》捐贈台文館，捐贈儀式中，呂赫若家屬、文化部長李永得、促轉會主委楊翠及眾多文學界來賓皆出席。（圖／文化部提供）

今日捐贈儀式中，呂赫若家屬、文化部長李永得、促轉會主委楊翠及眾多文學界來賓皆出席，共同見證這場台灣文學界典藏捐贈盛典。作家李昂在1991年發表〈鹿窟紀事〉，獲得時報文學優等獎，是第一部以呂赫若為主角的文學作品，也特別出席。

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