妹子過年夜驚醒聽見「媽媽的哭聲」！仔細一聽尷尬爆

▲妹子除夕夜在家休息，卻被媽媽的哭聲吵醒，仔細一聽才知道是發生什麼事。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者柯振中／綜合報導

新春期間家人們通常會聚在一起，偶爾也會因此有糗事發生。一名女子除夕夜時在房間休息，卻突然被母親的哭聲吵醒，沒想到仔細聽了一下，才知道是發生了什麼事情，讓她感到既害羞又尷尬，也不曉得該向身邊的什麼人訴說，只好上網訴苦，「大家遇到這種事，都怎麼調適心情的（笑）。」

這名女子在Dcard分享，除夕當天忙到凌晨12點多，因為實在太過勞累，沒多久就沉沉睡去，豈料睡到一半突然被吵醒，半夢半醒之間聽見了「我媽在哭」的聲音，還以為發生了什麼事。

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沒想到，女子仔細一聽，才驚覺事情不對勁，父母之間用氣音對話，但因為已經深夜，聲音還是被她聽得一清二楚，讓她感到十分害羞，「雖然這代表他們還是很恩愛，可是看到他們還是有種尷尬的感覺。」

▲妹子除夕夜在家休息，卻被媽媽的哭聲吵醒，仔細一聽才知道是發生什麼事。（示意圖／記者周亭瑋攝）



女子提到，雖然知道這種行為十分正常，但活了25年第一次聽見，還是讓她不曉得能夠跟誰分享，因此想詢問網友，「大家遇到這種事，都是怎麼調適心情的？」

逗趣的經歷曝光，立即有不少網友直言，「很好啊，我爸媽應該30年沒做了」、「往好處想就好，他們感情好，其他不要去想」、「還好吧…夫妻很正常啊」、「這代表爸媽身體還行，福氣啊」、「之前半夜偷吃餅乾玩電腦，聽到爸媽在運動拍手就安心了。」