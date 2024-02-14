日茨城中高校吹奏樂部「小偷潛入」　竊走80萬日圓樂器

▲日本一所中學遭竊賊闖入，偷走了吹奏樂部價值約16萬台幣的管樂器。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

日本茨城縣一所完全中學（中高一貫校）近期遭人非法闖入，竊取了學校吹奏樂部價值共計80萬日圓（約新台幣16.7萬元）的管樂器，豈料2天後小偷又再次闖入同一所學校，這次他當場被逮。警方透露，嫌犯是一名37歲油漆工，樂器已被變賣至當地的廢品回收場。

根據日媒NTV NEWS24報導，茨城縣水戶市警方透露，37歲油漆工上原裕紀1月15日趁著深夜潛入「私立茨城高等學校・中學校」，並在音樂課平時上課地點的合奏室內，偷走了吹奏樂部所使用的高音薩克斯風與長笛，合計價值約80萬日圓。

▲日本許多中學校、高等學校都設有吹奏樂部。圖為日本京都橘高校吹奏樂部來台演出。（圖／總統府提供）

然而，竊案發生2天後，上原裕紀又再次闖入同一所學校，但這次觸發了校舍的感應警報器，保全人員發現異常後報警，警察抵達現場後，依闖入建築物為由直接逮捕了他。

失竊的2件管樂器後來在水戶市當地一家廢品回收場被發現，警方在後續的調查中證實，上原裕紀就是偷走並且變賣樂器的小偷，他本人也對犯行供認不諱，目前警方正在調查犯案動機。