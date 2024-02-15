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咖啡、霜淇淋全買1送1！　4大超商「開工限定優惠」一次看

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲4大超商開工優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

放完7天的春節假期不憂鬱！《ETtoday新聞雲》幫整理「4大超商開工限定優惠」，不僅可以爽喝美式、拿鐵買1送1，還有霜淇淋買1送1券免費領、超殺咖啡飲品組合優惠等搶，通通不能放過。

▲▼全家草莓優格霜淇淋升級回歸、日本巨峰葡萄新口味開吃 。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家連4天送霜淇淋買1送1券 。（圖／記者蕭筠攝）

●7-11
7-11全門市即日起至2月20日祭出「CITY系列大杯以上任選第2杯半價」，優惠品項包括「CITY CAFE」、「CITY PRIMA」、「CITY PEARL珍珠」、「CITY TEA現萃茶」、「不可思議咖啡」及「氮氣系列飲品」。

期間於OPENPOINT行動隨時取再加碼推「CITY CAFE特大美式買8送8」、「CITY CAFE特大拿鐵買5送2 」2大組合優惠，每日各限量2萬組；同步還有「CITY CAFE風味系列指定冰飲（皇家伯爵／抹茶／焙烤榛果／太妃焦糖／脆酷摩卡／可可歐蕾）任4杯168元」、「CITY PRIMA中杯精品美式3杯168元」、「CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡任3杯168元」、「CITY TEA青梅冰茶／優格好多青任4杯168元」，以上各限量5萬組。

●全家
全家APP即日起至2月18日祭出「4大優惠券免費領」，優惠品項有Let’s Café畬室醇香巧克力飲（限量3萬張）、慢煮焦糖拿鐵（限量10萬張）及私品茶草莓戀奶（限量5萬張），可享「加10元多1杯」優惠券，每人各品項限領1張，兌換期限皆至2月29日；期間再加碼天天免費領「Fami!ce霜淇淋買1送1優惠券2張（限量100萬張）」。

實體門市即日起至2月18日則推出「Let's Café x Häagen-Dazs新品巧莓可可2杯特價217元」，不開放寄杯，加碼還有「Let’s Café大杯單品美式」、「大杯單品拿鐵」、及「厚濃靜岡抹茶拿鐵」可享「同品項買1送1」優惠，不可寄杯。

▲▼OK CAFÉ。（圖／業者提供）

▲OK mart咖啡限時1天買2送2。

●萊爾富
萊爾富門市超值購與Hi-Life VIP APP整買零取即日起至2月28日祭出「咖啡買20送20」優惠，優惠品項包括「Hi Café大杯特濃美式咖啡」、「特濃拿鐵」可享「同品項買20送20」，最多直接現省1300元，可跨店取、分次領還能轉贈親友。

●OK mart
OK mart全門市今（15）日祭出限時1天「大杯莊園級美式／拿鐵」、「大杯濃厚莊園級美式／拿鐵」可享「同品項買2送2」優惠；專加碼於雲端商城OK mall推「大杯莊園級美式／拿鐵同品項10送10」組合好康，再送OK Point888點。

ET快訊
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