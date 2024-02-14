麥當勞「開春優惠券」快收！　搶吃大薯加1元多1件、蜂蜜奶茶買1送1

▲麥當勞最新優惠券來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新春小確幸來了！人氣速食品牌「麥當勞」祭出最新「龍年開春優惠券」，連41天於全門市爽嗑「5大系列優惠」，不僅有蜂蜜奶茶買1送1，大薯、6塊麥克雞塊還可享加1元多1件超殺好康，還有超殺百元套餐等吃，整張券直接現省2587元，2月15日起正式開吃。

▲大薯、6塊雞塊加1元多1件。

麥當勞2024年「龍年開春優惠券」來了，一共祭出「加1元多1件」、「超爽大餐101元起」、「雙人共享209元起」、「早餐套餐免費升級咖啡」及「雙人早餐159元起」等5大優惠，整張券最高現省2587元，且不限使用次數，2月15日起至3月26日限時開吃。

其中，必搶「加1元多1件」，不僅有人氣大薯、6塊麥克雞塊加1元就能多吃1件，還有提神美式咖啡、那堤、蜂蜜奶茶等飲品可爽喝買1送1，加碼吃超俗百元套餐，有麥香雞、麥香魚、吉事漢堡搭配4塊麥克雞塊加小薯、小杯飲料，只要101元，麥粉通通不能放過。

▲拿坡里炸雞買8送8。

另，拿坡里至2月18日前也祭出新春限定「炸雞桶買1送1」超殺優惠，只要購買「酷樂雞腿桶」就送「豆乳雞三節翅桶」，一次就能爽吃8隻雞腿、8隻雞翅，原價880元，特價520元，於全台12家拿坡里炸雞專賣店限定開吃，售完為止。其中，豆乳雞三節翅為新品，嚴選三節雞翅以古早味腐乳醬按摩醃製入味，口感鹹甜又好吃，小確幸趕緊收下。