慢得精彩美的亮眼！花蓮天生魅力無限　質感觀光吸引世界目光

▲花蓮的自然好風光與多元文化，吸引國內外旅客爭相造訪。（圖／翻攝自花蓮縣政府官網）

地方中心／綜合報導

太魯閣、清水斷崖、七星潭…無論去過多少次，除了讚嘆還是讚嘆，山海壯麗美景與豐富地理風貌，花蓮天生的自然魅力令人難以忘懷，尤其還承載著深厚的人文底蘊，就連鄉間的平凡日常也別有一番滋味，每每都能觸發旅人不一樣的心靈悸動，而且越深入越迷人，找到最適合自己的生活態度與節奏頻率。花蓮是一個多頻城市，擁有文化、城鎮、地理、生態等多元面向，從最單純的遊山玩水再到深度慢遊，都能在「花蓮赫茲Hualien Hertz」找頻、對頻，深入體驗當地才有的「慢精品」觀光，無論旅遊或工作，洄瀾之美讓你來了就不想走了。

多元主題旅遊結合在地特色文化 推動低碳永續理念

空氣好、步調慢，還有看不盡的壯闊美景，都說花蓮好山好水，親自去了一趟更有深刻感受，山林海洋真的會黏人，而這樣得天獨厚的優勢，在花蓮縣政府積極推廣之下，結合季節、在地特色、人文產業，逐步發展出一系列質感觀光，形成多元主題旅遊。被譽為一生至少要體驗一次的「原住民族聯合豐年節」，是太平洋左岸最盛大最具指標性的在地文化大型活動，不僅體現阿美族、布農族、太魯閣族、噶瑪蘭族、撒奇萊雅族等樂舞，呈現原民生活及祭儀文化，展現花蓮作為最多原住民縣市的特色，也透過南島文化結合國際交流，讓世界看見台灣。

▲▼最大規模、最具代表性的「原住民族聯合豐年節」，展現花蓮是最多原住民縣市的特色。（圖／翻攝自花蓮縣政府官網）

此外，花蓮的客家族群佔了在地總人口數3成，且持續成長中，花蓮縣政府為了讓更多人走入客庄、品味客家內涵，以客庄文化環境營造計畫，串聯8大客家文化重點發展區，打造北區、中區、南區客庄文化生活圈，除了111年鳳林鎮「客家信仰計畫中心及植物染產業環境營造」、112年富里鄉「客庄義民禮讚詩路行腳環境營造」，未來規劃中的還有「玉里洗衫坑環境改善計畫」、「鳳林鎮校長夢工廠再活化計畫」，為客庄注入新活力，同時傳承花蓮客家文化的獨有特色。

農遊體驗也是花蓮一大亮點，其中最佳賞螢地點就在光復鄉，更是不能錯過，結合當地生態的「賞螢之旅」推出後，吸引許多人造訪，探尋一閃一閃的點點螢光；還有與農業結合走向精緻旅遊的「柚花體驗團」，聆聽柚農的故事，再動手來個柚香野炊，留下難忘回憶。在地店家的用心打造下，旅遊這件事可以玩出不同型態之外，同時融入永續理念，像是旅客可租用綠色運具電輔車，享受低碳旅遊的樂趣，將永續行動融入生活日常。

▲縣府於大農大富平地森林園區辦理「流星花蓮-山海星光」天文旅遊，活動當天景緻。（圖／陳冠榮攝，花蓮縣政府提供）

另外，「天文賞星之旅」、「縱谷星光」星空下靜心導覽觀星、「海洋月光賞星船」等天文活動，以及寵物旅遊、香氛旅遊、花蓮太平洋溫泉季等，花蓮致力於推展多樣化主題旅遊，無論從哪個視角認識這片富饒、多采的土地，都會被她的獨特風情驚艷。

然而，花蓮不只有豐富的特色遊程，更有治癒人心的力量，尤其對於患者來說，除了治療身體疾病，釋放情緒壓力也很重要，而在好山好水、芳香氣息圍繞的環境下，人放鬆、心情轉好，對療程有很大助益，花蓮縣政府用心經營永續旅遊，並致力推動「醫療旅遊」，今年一月，花蓮慈濟醫院與頂級飯店秧悅美地簽屬醫療旅遊MOU，將攜手打造「國際健康管理平台」，提供海外醫療諮詢、就醫規畫及休閒養生等服務，此次合作也為國內觀光開啟新里程。

深度行銷 吸引世界按讚關注

花蓮的美景與熱情令人嚮往，也獲得國際認證，被知名旅遊平台評選為亞洲第一、世界第二「全球最好客城市」，吸引全球旅客到來，更有不少外國人士因此定居下來，有的開餐廳、有的經營民宿，花蓮就是他的家，帶來各自家鄉料理，讓花蓮成為一個融合不同文化、品味世界美食的特色城市。

為了推廣國際旅遊，花蓮縣政府主動出擊向世界展現台灣東大門的觀光能量，在2023年陸續邀請新加坡、馬來西亞、日本、泰國等旅行業者及觀光業界代表參訪踩線，太魯閣、七星潭等景點讓他們印象深刻外，對美食更是讚不絕口，紛紛強調未來將改變來台只停台北或西部的旅遊型態，考慮包機直飛花蓮。

▲▼花蓮被評選為亞洲第一、世界第二「全球最好客城市」，為了讓世界看見花蓮的美，將加速推動境外包機直飛花東。（圖／翻攝自花蓮縣政府官網）

而去年包機直飛的就有4月「越南峴港–花蓮」乘載75名越南籍旅客、7月「泰國曼谷–花蓮」滿載183名泰國旅客，接下來計畫加速境外包機直飛花東，並且加強國際郵輪的靠港行程推廣，安排觀光大使志工協助接待解說、發送多語言觀光行銷文宣，讓花蓮的魅力傳遍全球。

觀光品質持續提升 獎項肯定成績斐然

有先天優勢，更要持續努力，花蓮縣政府推出多項計畫爭取中央補助，逐年、分區域改善觀光設施，引進法國ISQM「International Service Quality Management System國際服務品質管理認證」等國際認證，自110年起至112年，已協助139家旅宿業者進行服務品質輔導，發出239張認證。

不管是活動、人文、藝術，花蓮的好備受國際肯定，包括榮獲《今周刊》SDGs大調查「最佳永續觀光發展獎」；「2023 紅面鴨FUN暑假」活動參加國際獎項協會主辦的國際性大賽「謬思創意設計獎」獲頒「慶典活動」金獎；2022 Pangcah生活節獲得美國謬思設計大獎概念類白金獎，並通過日本優良設計獎第一階段審查；「2022 PALAFANG花蓮跳浪藝術節」參展作品《我是女人，我是獵人》獲得第六屆「Pulima藝術獎」勇奪視覺藝術類首獎。花蓮的美有目共睹，觀光實力驚人，未來指日可待。