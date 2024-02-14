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年代旅遊喊告越南旅行社！7點聲明承諾「全權負責善後」

▲▼參與年代旅遊越南富國島行程慘遭丟包的A小姐出面指控，年代旅遊根本預謀犯案，一開始提供的合約，竟沒有旅客遭滯留或無法完成交通食宿行程時的賠償相關內容。（圖／民眾提供）

▲許多遊客到越南旅遊，卻在富國島被丟包。（圖／民眾提供）

記者柯振中／綜合報導

年代旅遊因為與越南當地旅行社發生款項糾紛，導致上百台人在富國島被丟包。對此，年代旅遊總經理林大鈞14日提出7點聲明，譴責當地的Winner旅行社，並且強調會全權負責旅客損失，也會向Winner旅行社提告。

以下為林大鈞聲明全文：

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▲▼年代旅遊要提告。（圖／翻攝臉書）

針對春節富國島旅遊事件，年代旅遊被越南Winner旅行社惡意綁架，導致客人被丟包，年代旅遊將全權負責客人後續善後處理及損失

【一、丟包原因】地接反悔協議-2/26結團款，「客人丢包」是「地接放團」

出團前，前桃園旅遊公會呂理事長見證之下，雙方協議年代旅遊先支付70萬房間費用給地接Winner，2月26日結清尾款，雙方達成「接團+款項月結」協議

【二、丟包起爆點】

旅遊安排第一天，因客人反應餐食，疑似冷凍魚，本公司向地接反應，卻引起地接不滿，態度極差，居然改口不照協議，要現收團款。並惡質及恐嚇向旅客要錢。

【三、收款不成，當天恐嚇客人現場刷卡】

地接反悔月結協議，招集旅客約200位聚集飯店大廳，已造謠飛機不會飛，造成現場旅客恐慌，要求旅客現場刷卡才願意出團，不付的，就立即放團，並丟包客人，結果約90-120人被逼現場刷卡。

【四、旅客沒聽從現場刷卡，立即丟包】

本公司收到消息後，立即安排被「丟包的旅客」後續行程，並安排好隔天2/12帆船中餐(1300/人），約150人給賓客，並緊急預定當天行程及飯店及餐食。

【五、不讓旅客被丟包，繼續成行，年代旅遊多支付120萬】

本公司收到消息後，立即安排後續行程，並安排好中餐給賓客，追蹤後行程至回國。然後繼續跟Winner溝通，最後被逼加價120萬，Winner才願意繼續服務旅客。

【六、越南地接嚴重影響旅客權益及重創年代旅遊聲譽】

此事件嚴重影響旅客權益，並重創年代旅遊品牌聲譽，身（深）受其害，並不斷放話，預告最後一天飛機不飛，人心惶惶，導致整個事件擴大。

【七、年代旅遊妥善處理，主動、積極，從優、擔起旅客損失】

年代旅遊也是受害者，年代旅遊將全權負責客人後續善後處理及損失，將主動提告越南旅行社，且請求外交部及越南辦事處，共同討回旅客權益。

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