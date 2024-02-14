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張善政走春發送桃園福袋　內藏「招財龍」連老外都驚艷　

▲桃園福袋內藏招財龍 巧思讓老外也驚豔 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲桃園福袋內藏「招財龍」，受到民眾歡迎， 設計巧思也讓老外驚豔 。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

農曆年節走春或參拜廟宇，不少民眾都會排隊拿福袋或是發財金，祈求未來一年的好運道。桃園市政府今年特別推出「龍平安」福袋，從外型設計到書法提詞，處處可見用心巧思，希望把好運跟福氣分享給民眾，而市長張善政在過年期間也安排了超過30個行程，發送「龍平安」福袋時，也特別受到民眾歡迎。

以張善政日前在高鐵發送「龍平安」福袋為例，當天在現場的外國旅客就相當驚艷，並表示非常喜歡招財龍的設計。另外，張善政在去慰問醫療院所時，許多醫護人員也對於外包裝的「龍平安」與招財龍的喜氣也是愛不釋手，拿到手的第一時間是立刻高舉福袋跟同事們自拍留念。

▲桃園福袋內藏招財龍 巧思讓老外也驚豔 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲桃園福袋內藏招財龍 巧思讓老外也驚豔 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲桃園福袋內藏招財龍 巧思讓老外也驚豔 。（圖／記者陳弘修翻攝）

對此，桃園市政府新聞處長羅楚東表示，張善政這幾天除了到廟宇參拜外，同時還視察春節旅運、慰勞醫療院所、慰勉清潔隊員，也訪視了楊梅育德兒童之家，以及參加埔心牧場走春活動，在這些春節活動行程中都有發放福袋，民眾反應非常熱烈，甚至有許多外縣市民眾透過各種管道來索取。

桃園市政府也指出，為了讓市民朋友能夠拿到市府精心設計的福袋，桃園市府臉書「桃園事」在年前就已公布張善政及兩位副市長的過年行程表，共計走訪近百間宮廟，還沒拿到福袋的民眾，可以把握2/17、2/18最後這兩天的行程前往領取。

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