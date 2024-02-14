台灣現行考績制度「75%人並列第一」　員工無須卓越防止殿後就好

▲銓敘部。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

「Dcard」公職版上，有一名網友發文指稱公務員年終獎金縮水，因攸關公務人員的考績法新制草案，未來公職人員考績法或將改革，使原有的75%的高績效比例降至20%。不過，探究台灣現行考績制度，考試院秘書長劉建忻點出，各機關每年最多可有75%的人並列第一（甲等），他認為，把員工表現分級的那條線，畫在4分之3的地方，是不合理的做法，「這等於是告訴員工：你不必追求卓越，你只要防止殿後就好」。

根據「Dcard」網友的發文指出，目前制度中甲等人數佔比為75%，最高考績獎金為2個月，但新的草案將公務員考績等次分為「傑出」、「優良」、「良好」，其中最高獎金2個月「傑出」級別佔比僅有5％，「優良」的最高獎金1.75個月，其比例累計為15%；而其他80%將被劃分為最低等級「良好」，其獎金最高為1.5個月。

對此，劉建忻表示，天下有哪個組織的考績評等，會設計成 四分之三的人並列第一名？他說，任何組織打年終考績的原則，就是獎優汰劣，這個大家應該都懂。國外政府的考績制度，都是設計成常態分佈：少數人在前端獎勵多一點，多數人在中間獎勵少一點，極少數該留校察看或淘汰的人在後端沒有獎勵。這才是正常的分佈，只有本國的制度獨樹一格。

對於台灣的制度，劉建忻表示，各機關每年最多可有75%的人並列第一（甲等），如果表現傑出的人和表現平平的人同獎，每個人的績效目標只需要打敗後端25%的人就好，這哪裡有獎優與激勵的效果？

因此，劉建忻說，他們把把原本「甲等＋乙等」，改成「傑出＋優良＋良好」三級；比例也從75%+25%，大致改成5%+10%+85%的分佈，再加「待改善（丙等）和汰除（原丁等）」。多數公務員的表現都沒有差到最後兩級，這樣就至少達到良好等級，領取的獎金是1個月，和原來的甲等相同。他強調，為了鼓勵大家追求績效，不是只要少犯錯就好，因此在良好之上增加兩個等級，讓少數特別優秀或傑出的人，得到更多的獎勵（1.25至1.5個月獎金）。

劉建忻表示，把員工表現分級的那條線，畫在4分之3的地方，是一個不合理的做法。這等於是告訴員工：你不必追求卓越，你只要防止殿後就好。他說，對於主管而言，這也讓打考績也變得困難，主管很容易分辨誰是單位中最優秀的，誰是最糟糕的，而不屬於這兩類的其他人，其實表現都差不多，所以75/25這條線對主管而言，真的很難畫。

▼考試院秘書長劉建忻。（資料照／記者李毓康攝）



劉建忻表示，因此各機關為了決定每年考績後段4分之1的人是誰，難免會有各種潛規則的傳聞，例如跨年度輪流拿乙等、今年升官的負責拿乙等，或者乙等大幅度落在資淺、低階的人身上。

劉建忻表示，新的法案改變了考績等地的結構，所以未來單位主管打考績時，不再是去思考「該給誰乙等」的問題，而是思考「今年誰的表現最優良、傑出」。這個設計鼓勵追求績效的卓越，絕對比現在的制度合理很多，也是各國公部門普遍的做法。

劉建忻強調，新制下考績獎金的總支出不變，絕對沒有獎金縮水的問題。他說，明明現行制度中最高等級的甲等獎金是一個月，而草案中的第三等級的「良好」就可以拿一個月。正常人一眼就可以看出，未來不但有更多比例的人可以拿到至少1個月獎金，表現突出的人，更可以得到之前沒有的1.25個月、1.5個月獎金。

劉建忻表示，在設計新制度的時候，除了前面「各等級比例合理化」之外，另外追求的一個目標，就是「總考績獎金規模不變」，經過計算新制與現制總經費幾乎一樣。也就是說，國家該給公務員的不會減少，只是分配的方式改變了，同時也沒有增加整體國庫的負擔。

對於更多人得到至少一個月獎金，為什麼總支出不會增加？劉建忻說，這個草案，懂考績制度的人一眼就會看出眉角：如果多數人都可以拿到原本等於甲等的1個月獎金，甚至比1個月更多，那是誰少拿了，才能讓總獎金支出不增加？答案是「年功俸到頂的人」。

劉建忻說，因為目前各職等年功俸到頂的人，每年考績獎金可以再多拿一個月，所以這類同仁若考績甲等，可以拿到2個月獎金（1+1），考績乙等則拿到1.5個月獎金（0.5+1）。也因此出現了一個奇怪的現象，就是這類同仁即便考績只拿乙等，獎金也有1.5個月，比一般拿甲等的同仁還多半個月。這種獎勵「年資」而非「表現」的設計，也不完全合理，也因此草案中設計把多拿的1個月獎金減為半個月。