高鐵燈區作品進場組裝測試　民眾勿擅入工區以維安全

▲為讓高鐵燈區各項作品能如期如質的在元宵節啟燈展演，請民眾勿前往工區及擅入燈區現場，以維自身安全及避免影響整體布展進度。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣燈會高鐵燈區將在2月24日至3月10日開燈，隨著總高達22米的主燈已完成組裝，各大主題作品陸續進場施工中，近期也吸引許多民眾好奇前往，黃偉哲市長特別提醒，為了讓高鐵燈區各項作品能如期如質的在元宵節啟燈展演，請民眾勿前往工區及擅入燈區現場，以維自身安全及避免影響整體布展進度。

觀旅局林國華局長表示，高鐵燈區目前仍為施工場域，包含電力設備與各項作品均陸續如火如荼進場施作中，市府工務局針對進出場施工車輛均有控管及車輛動線引導，以維護場域內參觀道路、現場施作人員與作品的安全，籲請民眾期待2月24日元宵節開燈，目前請勿前往及擅入工區參觀拍照，避免影響燈區整體施工，並維護自身安全。

高鐵燈區由交通部觀光署及市府於元宵節在「高鐵燈區」共同呈現，再次提醒民眾共同維護作品，燈區於元宵節開燈前均未開放參觀，請勿進入。更多2024台灣燈會在台南的詳細資訊請看https://2024taiwanlanternfestival.org/