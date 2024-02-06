親子共學世代傳承　5歲幼兒看80歲知名畫家作品

▲知名藝術家顏聖哲6日起於台南市美術館1館，辦理「渾墨華滋—顏聖哲大地行吟彩墨畫展」，開幕導覽迎來台南市立第一幼兒園15位小朋友。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

知名藝術家顏聖哲6日起於台南市美術館1館，辦理「渾墨華滋—顏聖哲大地行吟彩墨畫展」，開幕導覽迎來台南市立第一幼兒園15位小朋友，5歲幼兒參觀80歲老畫家的畫作，讚嘆顏爺爺好厲害，畫筆就像相機把美景一一繪出。

台南市文化局長謝仕淵與美術館館長林秋芳也蒞臨致詞，知名藝術家顏聖哲極具台南鄉土特色的畫作，描繪台南北門蘆竹溝魚塭、台江水鳥群飛等壯闊景致，躍然紙上，令人讚嘆，歡迎民眾新春到美術館走春看畫。

顏聖哲生於1943年台南麻豆，即使年逾80歲高齡，仍創作不輟。此次台南市文化局特別以「渾墨華滋—顏聖哲大地行吟彩墨畫展」為主題，展出歷年經典油畫與水墨作品，將於2月6日至3月17日，於台南市美術館1館展覽室A展出。展出作品，除了有台南風光的《蘆竹溝夕影》、《琵姿鷺影》等經典作品，也有2023年《太魯閣九曲洞》、《太魯閣燕子口峽谷》等巨幅新作，氣勢磅礡。

文化局謝仕淵局長提到，顏聖哲師承書畫名家江兆申，奠定堅實基礎，更能以自己的獨特筆墨，詮釋出台灣在地驚心動魄的壯麗山水。配合此次展覽，策展人呂松穎特別以顏聖哲描繪黑面琵鷺生態的《琵姿鷺影》彩墨作品，規劃「快樂黑琵畫畫趣」親子共學計畫，邀請台南市立第一幼兒園李敏鳳園長，帶領師生共同參與，讓小朋友透過名家作品認識鳥類生態，同時欣賞在地藝術家的創作，寓教於樂。教案也將同時提供全國有興趣的學校、父母免費下載使用，認識台南的生態與藝術文化，下載連結：https://reurl.cc/677bmr

台南美術館館長林秋芳表示，顏聖哲老師畫作洋溢鄉土情懷，且早期也是優秀的實業家，製作兒童玩具之餘還能創作書畫，實屬不易，他的斜槓人生讓人印象深刻。

顏聖哲表示，自己出身麻豆，此自展出的畫作，有多幅於台南濱海鹽工寮進駐時所繪，應當時台南縣長蘇煥智邀請，他住在鹽工寮內，在北門七股將軍一帶，天天迎著落日與鷺鷥、黑面琵鷺等風光，讓他難忘，多張畫作寫生畫出了對家鄉的情懷。展覽將於2月17日下午2時隆重開幕，歡迎藝文界的舊雨新知共襄盛舉，蒞臨欣賞。