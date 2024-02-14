　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

打詐越打越多！全台詐團23年大賺88餘億 警揭這關鍵:有黑數

▲行政院長陳建仁出席打詐辦公室揭牌儀式，打詐辦主任由前桃園市副市長李憲明接任 。（圖／翻攝行政院網站）
行政院長陳建仁出席打詐辦公室揭牌儀式，打詐辦主任由前桃園市副市長李憲明接任 。（圖／翻攝行政院網站）

記者張君豪／台北報導

面對台灣淪為「詐騙天堂」詐騙犯罪日益嚴重，2023年台灣全般詐欺類犯罪更創下帳面紀錄上88億元新台幣的天價財損！無異打臉政府從2022年7越成立「打詐國家隊」誓言打擊詐欺犯罪的政治語言。事實上台灣政府從2016年就開始誓言打詐、包含該年成立刑事局打詐中心、到2022年的打詐國家隊、2023年的行政院打詐辦公室。台灣高等檢察署同年5月成立「查緝詐欺資通犯罪督導中心」、警政署、調查局陸續增設立北、中、南打詐工作站和打詐防制中心。

政府逐年增加打詐犯罪預算，但詐騙犯罪案件數量及財損金額更率創新高，2023年全年度全台詐騙案件發生件數更以37984件、總採損金額更達到88.78億元，政府辛苦成立跨部會協作會議，行政院並成立專責打詐辦公室，但離譜的是、打詐辦主任，居然是由建築工程專業背景的前桃園市長李憲明擔任辦公室主任。

▲總統蔡英文與內政部長林右昌、行政院副院長鄭文燦在警政署長黃明昭陪同下到刑事局視察打詐成果。（圖／記者張君豪翻攝）
▲總統蔡英文與內政部長林右昌、行政院副院長鄭文燦日前到刑事局視察打詐成果。（圖／記者張君豪翻攝）

民眾能想像專責領導協調政府各部門進行打擊詐欺犯罪專責工作的打詐辦公室主任，居然是一名歷任市府都發、城鄉、交通、工務局、連一件詐欺案件都沒有偵辦過的建築碩士，打擊詐欺犯罪牽扯到領款詐嫌行蹤管控、收簿手暴力犯罪偵查、水房金流走向、及主嫌隱匿犯罪所得的跨境洗錢網絡，政府讓一名專精建設工程的專業碩士來領導打詐工作，無怪乎在野黨立委在李憲明上任後屢屢質詢痛批「根本只是掛名安插人事」懷疑政府無堅定決心打詐。

但台灣詐欺犯罪的猖獗程度遠比實際數據上的更加嚴重；知情者透露關鍵，刑事局打詐中心所揭露的數據，是以刑案紀錄表（簡稱：刑計表）統計的案發件數和報案人採損金額，但刑計表並未記錄包含未報案的詐騙受害者、及案件偵破移送過程所發現的其他非當初報案紀錄的被害民眾，據悉光是警政署165反詐騙專線所受理民眾遭到詐騙請求協處、查證、詢問電話紀錄內容，全台光是2023年歹徒詐騙民眾、製造的財損金額遠遠超過有紀錄的88.78億新台幣。

有警員私下透露，光直轄市分局、刑警大隊，幾乎每周均有百萬、甚至千萬財損的列管詐案件發生，加上投資刑詐騙案件多以群組、廣告招攬民眾投資，被害民眾往往成為一個廣大的詐騙話術受體，光是一個具規模的投資詐團，遭警方查獲時透過追查水房的洗錢轉匯金流動輒破億元，台灣年度詐騙犯罪所造成的財損實際金額遠超88億、評估已達到數百億元規模。

警界內部也有領導層希望反映真實的詐騙數字，讓當局能痛下決心祭出鐵腕打擊詐欺犯罪「如何讓詐團成員認知到，施行詐騙會遭重懲」司法實務上，人性都會精算、趨吉避凶，詐騙氾濫的最主要關鍵，就是投資報酬率太高、需面對的司法追究太輕，究竟要到何時，政府才能讓詐團及民眾感受到「做詐騙沒有未來」才是關鍵。

►快訊／Toyz遭爆打「趁亂補踹一腳」　超哥店員林男改口明晚到案

►北市女警見香奈兒包昏了頭　「虛報」撿到信用卡...其他全私吞

►快訊／離譜！北市松山開票所逾200張空白選票遭竊　目前部分尋回

ET快訊
快訊／晚安小雞遭警方逮捕！
騙每月15萬包養！　長腿妹被白嫖怒告性侵
最新機上盒廢止名單　91款別買
剩2個連假「今年國旅會很慘？」　全場炸鍋：學不會教訓
普丁去年提議停火「被美國拒絕」　談判宣告破裂
情人節官宣！　鍾楚曦認愛大4歲男星
柯震東逛台中夜市　小女生喊「他不是啦」本尊傻眼
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北藝文特區1男暈躺公廁！婦人嚇到報警　查扣針筒+海洛因

年初六開工迎財神　台中消防籲留意鞭炮灰燼...別惹火神

快訊／網紅晚安小雞被逮捕！　柬埔寨警控誹謗

淫男花1年取信女網友！裝可憐借宿竟下藥強拍裸片　還逼陪玩7天

騙長腿美容師每月15萬包養！她被白嫖怒告性侵　反遭判刑5月

快訊／國10左營端3車連環撞！西向出口一度封閉　占用外線拖吊中

打詐越打越多！全台詐團23年大賺88餘億 警揭這關鍵:有黑數

基隆「小偷隊」初四了！3蒙面青年竊香油錢吃鱉　狼狽趴地聽說教

「每天20萬人」湧進北港走春　雲林警以科技監控守護交通安全

勇消變色男！送醉女回家抱竟喇舌摸胸　他自承「低賤」下場曝

屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了

晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

晚安小雞逃出來了！驚魂一夜　「遭電擊棒凌虐」傷勢曝光

孫自信勁舞「扭腰＋擺臀」　完美對拍爺卻只埋頭吃飯

印尼移工失控強抱女店員　她哀號尖叫民眾急幫拉開

魚販遇阿姨喊ㄍㄨㄟ頭給我　他滿頭問號結果是「鮭頭」

兒來警局探班「怕生不敢進門」爸拿冰誘惑...猶豫一秒衝懷裡

新北藝文特區1男暈躺公廁！婦人嚇到報警　查扣針筒+海洛因

年初六開工迎財神　台中消防籲留意鞭炮灰燼...別惹火神

快訊／網紅晚安小雞被逮捕！　柬埔寨警控誹謗

淫男花1年取信女網友！裝可憐借宿竟下藥強拍裸片　還逼陪玩7天

騙長腿美容師每月15萬包養！她被白嫖怒告性侵　反遭判刑5月

快訊／國10左營端3車連環撞！西向出口一度封閉　占用外線拖吊中

打詐越打越多！全台詐團23年大賺88餘億 警揭這關鍵:有黑數

基隆「小偷隊」初四了！3蒙面青年竊香油錢吃鱉　狼狽趴地聽說教

「每天20萬人」湧進北港走春　雲林警以科技監控守護交通安全

勇消變色男！送醉女回家抱竟喇舌摸胸　他自承「低賤」下場曝

高鐵燈區作品進場組裝測試　民眾勿擅入工區以維安全

買0050=買台積電？　理財達人1圖破解迷思

國道匝環道翻車「死傷飆升58%」　今年9處靠一招讓駕駛自動減速

南韓總統尹錫悅去年訪英前　行政官電郵慘遭北韓駭客入侵

新北藝文特區1男暈躺公廁！婦人嚇到報警　查扣針筒+海洛因

台灣古裝劇「大跳科目三」！網傻眼炎上：瘋了嗎　劇方悄悄剪掉了

年初六開工迎財神　台中消防籲留意鞭炮灰燼...別惹火神

子宮頸抹片篩檢早期異常個案高達9成7　定期3年1次抹片檢查守護健康

快訊／網紅晚安小雞被逮捕！　柬埔寨警控誹謗

召喚出來了？圍牆上驚見「神秘紅貓」霸氣登場　閉眼養神定格不動

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

社會熱門新聞

90歲阿嬤初三遊溪頭走失　離奇陳屍2km外溪谷

即／晚安小雞左胸T恤疑剪刀所為　柬國警方出手調查

苗栗小7女店員遭挾持　現場驚悚畫面曝

屏東26歲男超車失控　「S型飄移」自撞起火

即／台中男疑闖紅燈「遭公車撞飛」　搶救12hrs亡

19歲女遭獸父性侵　精液衛生紙成鐵證

騎士突自撞貨車　頭部變形腦漿四溢亡

排隊要吃丸龜竟打架　65歲阿伯大戰27歲壯男

即／恆春男騎沙灘車自摔遭壓死！　業者無營業登記

27歲男不爽阿伯「蔥花加太多」　雙方互毆濺血

嘉義男整理魚塭遭活埋　送醫不治

即／台南民宅火警延燒4戶　1人意識不清送醫

竹北吊車大王擁4妻　初二不回娘家帶38親友遊韓

即／大年初五傳憾事！台南3F民宅火警　老父搶救不治

更多熱門

相關新聞

護專妹當車手　編號「0987」遭逮

護專妹當車手　編號「0987」遭逮

台南1名18歲護專肄業黃姓少女，加入詐騙集團擔任車手，搭車北上台北士林區向李姓被害女醫師收款120萬元，而李女早已與警方合作，並攜手演齣戲，當場人贓俱獲，扣得編號「0987」的造假工作證等施詐工具。士林地院審結，依犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑6月。

8旬嬤守住1700萬房　只因做了這件事

8旬嬤守住1700萬房　只因做了這件事

詐騙財損創歷史新高！

詐騙財損創歷史新高！

獨／im.B主嫌拚解除羈押打孝親牌　老父當庭打臉

獨／im.B主嫌拚解除羈押打孝親牌　老父當庭打臉

獨／im.B吸金90億 被害人嘆追金流牛步

獨／im.B吸金90億 被害人嘆追金流牛步

關鍵字：

刑事局打詐中心詐騙黑數

讀者迴響

熱門新聞

90歲阿嬤初三遊溪頭走失　離奇陳屍2km外溪谷

台灣一堆年輕人開雙B！達人吐原因

陸女來台8天！搭捷運見1事吃驚：年輕人都在刷

英國The Body Shop瀕臨破產！2500員工恐失業

台灣60萬以下新車僅剩這幾款

王心凌「41歲無P圖照」曝！外甥過年曬同框

要開工了！　5星座事業運飛上天

快訊／《全明星》凱莉懷孕了！

即／晚安小雞左胸T恤疑剪刀所為　柬國警方出手調查

快訊／破天荒！大樂透提前封牌　台彩：13、14日皆可對獎

大改款TOYOTA RAV4有望今年見

綜藝大哥錄影前「背板激戰舞群」

欠債6000萬！羅宋麵包名店「創盛號」宣布倒閉　年初二寄信通知員工

0056、00878、00919　超狂月配10萬加薪表公開

連假塞車心累　車主「許願ACC」內行卻搖頭

更多

最夯影音

更多
屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了

屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了
晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面