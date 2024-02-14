打詐越打越多！全台詐團23年大賺88餘億 警揭這關鍵:有黑數



▲行政院長陳建仁出席打詐辦公室揭牌儀式，打詐辦主任由前桃園市副市長李憲明接任 。（圖／翻攝行政院網站）



記者張君豪／台北報導

面對台灣淪為「詐騙天堂」詐騙犯罪日益嚴重，2023年台灣全般詐欺類犯罪更創下帳面紀錄上88億元新台幣的天價財損！無異打臉政府從2022年7越成立「打詐國家隊」誓言打擊詐欺犯罪的政治語言。事實上台灣政府從2016年就開始誓言打詐、包含該年成立刑事局打詐中心、到2022年的打詐國家隊、2023年的行政院打詐辦公室。台灣高等檢察署同年5月成立「查緝詐欺資通犯罪督導中心」、警政署、調查局陸續增設立北、中、南打詐工作站和打詐防制中心。

政府逐年增加打詐犯罪預算，但詐騙犯罪案件數量及財損金額更率創新高，2023年全年度全台詐騙案件發生件數更以37984件、總採損金額更達到88.78億元，政府辛苦成立跨部會協作會議，行政院並成立專責打詐辦公室，但離譜的是、打詐辦主任，居然是由建築工程專業背景的前桃園市長李憲明擔任辦公室主任。





▲總統蔡英文與內政部長林右昌、行政院副院長鄭文燦日前到刑事局視察打詐成果。（圖／記者張君豪翻攝）

民眾能想像專責領導協調政府各部門進行打擊詐欺犯罪專責工作的打詐辦公室主任，居然是一名歷任市府都發、城鄉、交通、工務局、連一件詐欺案件都沒有偵辦過的建築碩士，打擊詐欺犯罪牽扯到領款詐嫌行蹤管控、收簿手暴力犯罪偵查、水房金流走向、及主嫌隱匿犯罪所得的跨境洗錢網絡，政府讓一名專精建設工程的專業碩士來領導打詐工作，無怪乎在野黨立委在李憲明上任後屢屢質詢痛批「根本只是掛名安插人事」懷疑政府無堅定決心打詐。

但台灣詐欺犯罪的猖獗程度遠比實際數據上的更加嚴重；知情者透露關鍵，刑事局打詐中心所揭露的數據，是以刑案紀錄表（簡稱：刑計表）統計的案發件數和報案人採損金額，但刑計表並未記錄包含未報案的詐騙受害者、及案件偵破移送過程所發現的其他非當初報案紀錄的被害民眾，據悉光是警政署165反詐騙專線所受理民眾遭到詐騙請求協處、查證、詢問電話紀錄內容，全台光是2023年歹徒詐騙民眾、製造的財損金額遠遠超過有紀錄的88.78億新台幣。

有警員私下透露，光直轄市分局、刑警大隊，幾乎每周均有百萬、甚至千萬財損的列管詐案件發生，加上投資刑詐騙案件多以群組、廣告招攬民眾投資，被害民眾往往成為一個廣大的詐騙話術受體，光是一個具規模的投資詐團，遭警方查獲時透過追查水房的洗錢轉匯金流動輒破億元，台灣年度詐騙犯罪所造成的財損實際金額遠超88億、評估已達到數百億元規模。

警界內部也有領導層希望反映真實的詐騙數字，讓當局能痛下決心祭出鐵腕打擊詐欺犯罪「如何讓詐團成員認知到，施行詐騙會遭重懲」司法實務上，人性都會精算、趨吉避凶，詐騙氾濫的最主要關鍵，就是投資報酬率太高、需面對的司法追究太輕，究竟要到何時，政府才能讓詐團及民眾感受到「做詐騙沒有未來」才是關鍵。

►快訊／Toyz遭爆打「趁亂補踹一腳」 超哥店員林男改口明晚到案

►北市女警見香奈兒包昏了頭 「虛報」撿到信用卡...其他全私吞

►快訊／離譜！北市松山開票所逾200張空白選票遭竊 目前部分尋回

