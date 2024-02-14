台灣詐騙財損創新高！ 詐團年捲88餘億逼中等上市公司規模



▲圖為刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

政府信誓旦旦成立打詐國家隊，2023年新修打詐五法上路，卻似乎擋不住詐騙集團猛烈攻勢，根據刑事局詐欺案類統計資料，台灣年度全般詐欺類案件近五年從2019年發生23054件、到2023年暴增到37984件，且財損金額也從2019年的42.93億元新台幣、暴增到2023年度的88.78億、如果把詐團當作公司法人，台灣詐團年度營收已經逼近一家中型上市公司，也達警政署2023年的年度預算的1/3，堪稱另類的台灣之光。

其中最嚴重的仍是投資詐欺，仍持續霸榜高居台灣詐騙犯罪類的第一名，2023年度的投資詐騙案件數從2022年發生6542件、暴增到2023年的11405件、案件增幅達74.3%，財損金額也從2022年的37.04億元暴增到2023年的53.44億元，採損金額增幅達44.2%。

其他包含假網拍購物詐欺，個資外洩的解除分期付款詐欺，從2022年到2023年，發生件數均從6971、5084件增加至8346件、6992件；兩種詐欺案類財損增加金額均增加9千餘萬元。



▲警方防堵詐騙犯罪無所不用其極，連民眾出國都會持標語警告旅客前往特定國家。（資料照片）

光是回顧台灣去年的詐騙案件發生總數，台灣詐騙案件普騙程度，若單純以每件詐騙案件只有1被害人做最低估算，平均每10萬人中，就有最少162位民眾曾遭詐團騙走積蓄，若以總騙金額88.78餘億計算，平均每位台灣民眾遭詐團騙走約380元新台幣、台灣詐騙犯罪問題，早已嚴重到令人無法忍受的地步。

對此刑事局說明：關於2023年投資詐欺案件持續增加研判疫情解封加上網路假頭資廣告通路眾多，雖然警方持續通報疑除，但後來詐團使用大陸、港澳境外帳號以境外下廣告方式冒用台灣政經名人下廣告貼文，導致民眾誤信遭到詐騙。

雖然警方以刑事局打詐中心及165反詐騙專線彙整相關資料通報臉書、Google等網站平台下架移除，但因歹徒刊登廣告速度遠比警方通報移除速度快太多，等同「警方下架1則、歹徒刊登10則」方式競合，警方坦承目前通報機制和移除速度、遠遠不及詐團假投資廣告生成及頭放速度，導致假投資資訊充斥網路社群平台。





刑事局指出，假投資詐騙也會透過交友、社群軟體假冒交友、談感情認識被害人，但因國內主流社群軟體均為外商，且管理鬆散讓歹徒得以快速創設帳號，檢警調取相關資料不易、增加警方查緝難度，刑事局目前已與LINE公司建立通報停權機制，但仍追不上歹徒創設帳號速度。

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