獨／im.B主嫌拚解除羈押打孝親牌　老父當庭罵：連賣房錢都騙



▲台灣金隆科技公司「im.B」平台驚爆詐騙，曾姓負責人曾國緯（本名曾耀鋒）與女友張淑芬。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

全台矚目的im.B吸金案主嫌曾耀鋒、張淑芬情侶檔吸金逾90億，粗估被害人超過千人，外傳曾嫌以大撒幣出手闊綽扮事業有成富商；不僅出入均有賓利等豪車代步，並長期提供公司名下大樓及車輛供民意代表使用。也因此該案雖然早在7年前就曾遭檢舉，但受理的桃園檢調當初並未傳喚到曾耀鋒出庭、案件無法及時停損，導致吸金金額及被害人數不斷增加。

高層為了掩飾當年桃園檢調辦案延宕窘境，早在2023年5月im.B台灣金隆科技公司龐氏騙局泡沫化、檢警正式行動時，高檢署特地主持一場針對im.B吸金詐騙案的專案小組會議，特地把分別在2017-19年曾受理民眾檢舉、提告台灣金隆科技公司的桃園地檢署及調查局都列入專案小組成員，以兩單位有加入偵辦行動，粉飾當年毫無作為的偵辦疏失。

更讓被害人氣結的是，案件剛進入調查，熱心的im.B被害人「台大財金妹」就提供曾耀鋒用於土地開發詐騙、政治人物現金、持美國運通黑卡招待政商等疑似使用被害人遭詐贓款的金流等資訊，在去年6月初陳報承辦北檢檢察官蔡沛珊，蔡沛珊當時也下令追查。

但之後隨著承辦檢察官榮升後，當初被害人陳報、檢警應調查的內容就石沉大海，新任檢察官接手偵辦後，去年10月又要被害人再度陳報曾耀鋒贓款金流細項，「台大財金妹」也照辦，更離譜的是，直到今年1月19日，負責後續偵查的調查局北機站才正式約談被害人，重新釐清陳報狀的內容。





▲im.B吸金案被害人台大財金妹反映北檢對陳報狀偵辦情況有延宕問題。（圖／攝攝畫面）

因投資im.B不動產債權平台，投入積存271萬元的被害人「台大財金妹」，陳報曾嫌金流問題希望檢調加速查封相關資產，結果7個月後，檢調才開始約談她詢問細節，財金妹無奈拍影片自嘲「希望司法單位可以升級4G通訊」，形容檢調查案速度像等同古早時代撥接，對討回遭騙贓款早已無信心。

更離譜的是，im.B自救會表示：主嫌曾耀鋒在最近申請解除羈押辯論庭中，表示自己想趁年節前探視母親，就算是發監服刑家人也可面會，打孝順「親情牌」感動法官，結果卻當庭遭自己父親痛罵；原來當初曾耀鋒創立台灣金隆科技及上架im.B平台，缺乏資金向家人借貸，父親把家中房子賣掉籌得800多萬元現金支持他，未料曾嫌卻搞出吸金達90億的詐欺騙局，曾父也因掛名台灣金隆科技負責人，帳戶曾進出高額金流一併遭拘提查辦。

當曾耀鋒開庭向法官求情表示想過年返家探望母親時，曾父氣得痛罵「妳媽當初生你難產有危險、你在外面搞這麼多事情，早知道叫醫生別救了」，庭內旁聽的被害人得知曾嫌連自己父親賣房錢都敢騙，內心早涼了一截。曾嫌騙自己父親都不手軟，當庭旁聽的被害人面面相覷，「怎期待他有心負擔廣大被害人的賠償責任呢？」

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