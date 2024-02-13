被點名參戰2026新北市長　洪孟楷：迫不及待要「開議」

▲國民黨立委洪孟楷（左）、國民黨台北市議員鍾沛君（右）。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）



記者詹宜庭／台北報導

針對2026年縣市首長選舉，國民黨內對拿下「全國立委最高票」的立委洪孟楷接棒新北市長呼聲高，國民黨台北市議員鍾沛君昨日表示，洪孟楷如果真的有意願，適當的時機就要表態。對此，洪孟楷13日回應，如果問他現在最想做什麼，就是迫不及待要「開議」，要上工、要監督中央、要反應民意。

對於是否有意挑戰新北市長，洪孟楷表示，跟鍾沛君認識將近10年，以往都是一起主持默契十足，在新聞上被她點名倒是第一次。不過，他也說，現在要做的事情很多，尤其擔任黨團書記長，總召傅崐萁大年初二半夜11點還打電話來，討論黨團的運作，這幾天除了跟地方人士電話拜年外，也跟許多黨籍委員電話聯繫，溝通委員會的分配，以及後續開議的重要議題。

「要發揮最強戰力，讓主流民意在立法院能夠被聽見被彰顯，這才是現在最想做的事！」洪孟楷強調，如果問他現在最想做什麼，就是迫不及待要「開議」，要上工、要監督中央、要反應民意。

洪孟楷表示，很多的黨籍委員都期待開議，「國會改革、520後邀新任總統當選人賴清德到立法院國情咨文及詢答、吹哨者保護法」及爭取地方建設，還有許多參選立委時所做出的承諾，他都要一樣一樣地把它完成；而他也要敬告民進黨政府，「人民最大，我們一定會在立法院讓主流民意的聲音響徹雲霄。」