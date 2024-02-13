晚安小雞全身衣服被撕爛！　痛哭：我想回台灣、我想回家

記者邱晟軒／綜合報導

直播主「晚安小雞」夜闖柬埔寨詐騙園區「凱博園區」直播，疑似慘遭突襲，被打到倒地不起，一度驚傳下落不明。不過就在稍早前，「晚安小雞」現身開直播，滿身是傷的他，不僅頭髮遭剃連衣服都破了，他在直播中坦言「我自作自受」，數度崩潰直喊「我想回台灣、我想回家」。

▲「晚安小雞」現身開直播，滿身是傷頭髮遭剃衣服破了。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞）

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晚安小雞今（13）日下午3時28分左右，突然開啟直播，疑似被毆打的他，衣服全被撕爛，臉上手臂都有多處挫傷，還被剃去大片頭髮，模樣相當悽慘。

▲晚安小雞被剃頭遭毆打，直播中哀求回台灣。（圖／翻攝晚安小雞臉書）

晚安小雞在直播中描述前一晚行動都受控制，被多名持槍男子壓制，更遭受電擊棒的凌虐，身上3、4千美金（約12萬台幣）現金也被盜，好險今天有當地人語說了幾句話後，自己就被2、3位拿槍的人放走，接著跑了5、6公里卻不知該何去何從，痛苦坦言「我想回台灣，我想回家，我不敢再來柬埔寨了！」

晚安小雞直播尾聲全身發抖地說著，「我開這個直播，讓大家知道都是我自己的問題，我自作自受，我不怪誰我怪自己，總是拿自己的生命在玩命，這都是我的錯，我要先回飯店、我先回飯店，先這樣，我要先想辦法回去！」