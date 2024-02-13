晚安小雞現身報平安！網揪「直播1疑點」全炸鍋：太假了吧

▲晚安小雞逃出來之後，在臉書開直播。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞）



記者朱祖儀／綜合報導

網紅「晚安小雞」12日潛入柬埔寨「凱博園區」，但期間疑似遭人毆打，一度下落不明。今（13）日下午3時許，他再次現身開直播，只見他身上多處傷痕，連衣服都破了。但就有網友質疑，「逃出來的第一件事是直播？ 被抓住手機沒被收走？ 只有我覺得不合邏輯嗎？」「跑出來還能拿手機直播，太厲害了」。

稍早晚安小雞突然在臉書開直播，只見他一身狼狽，衣服破了、臉上和身上也有好幾道傷痕。他透露自己被綁了一整晚，慘遭電擊棒凌虐，一旁有好幾名拿槍的男子，不過因為聽不懂對方的語言，無法得知交談內容，最後身上3、4千美金都被拿走，對方才放他離開。

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消息一出受到許多人關注，多數網友表示「有夠假」、「這一齣保證身敗名裂」、「厲害，能在這種地方如入無人之境！堪稱常山趙子龍」、「自導自演真不容易」、「ㄧ各未經戰爭的人，在戰爭時停時不停的國家，能平安逃走，實在是偉績」、「沒當演員太可惜，當什麼網紅直播主」。

▲網友討論。（圖／翻攝自ETtoday新聞雲臉書）

還有人看到晚安小雞逃出後仍在直播，質疑「你覺得有可能手機給你帶著？」「說個笑話搶錢不搶手機，還讓他直播」、「現金搶走手機不留？你就繼續掰」、「沒沒收手機感覺很怪捏」、「太假了吧，手機都沒被沒收」、「還可以給他剩直播工具逃出來？」「只拿錢，不拿攝影器材？」「逃跑還可以直播？」「只有你跑得出來？手機也不會被沒收？」

同為網紅的四叉貓也不以為然，表示「全身3-4千美金都被搶走了，但攝影器材還在身上可以直播，這種網紅都有幾十萬人相信？」