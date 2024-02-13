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大陸 大陸焦點 特派現場

港歌手返港「違法」帶百支加熱煙　恐面臨監禁半年或罰款

記者任以芳／綜合報導

香港歌手胡鴻鈞（Hubert）今（13）日惹上官司。綜合港媒報導指出，日前胡在大陸做完活動返港，在九龍高鐵站被海關人員搜出百多支加熱煙被搜出上百支加熱煙，現時正等待上庭。事後，他也道歉，以後吸取到教訓一定不會再犯。

現年33歲、曾在《超級巨聲2》奪得亞軍的胡鴻鈞（Hubert），去年約滿星夢娛樂後，7月正式加盟Sony Music唱片公司，轉轉往大陸發展有不錯成績。

綜合港媒報導稱，胡鴻鈞上月底到廣州參與《花都賀歲金曲演唱會》， 陳慧嫻、草蜢、呂方和許秋怡等歌手同台演出，出席完活動後，胡鴻鈞返港時在九龍高鐵站被海關人員搜查行李，發現非法攜帶上百支加熱煙。

胡鴻鈞坦承確有其事，並且解釋，自己幫朋友購入加熱煙，因為認知不足，誤以為香港可以帶加熱煙過關，「下次一定不會再犯。」

▲▼ 港歌手胡鴻鈞違法攜帶加熱煙 。（圖／翻攝 胡鴻鈞IG）

▲香港歌手胡鴻鈞違法攜帶加熱煙 。（圖／翻攝 胡鴻鈞IG）

據了解，香港歌手胡鴻鈞已經保釋，等待上庭。根據香港法例第371章《吸煙（公眾衛生）條例》，旅客進口另類吸煙產品，包括器具，或其零件及配件，用於該器具以產生氣霧的任何物質，例如加熱煙枝、電子煙油，以及草本煙，即屬違法。一旦違法，最高刑罰是罰款港幣5萬元（台幣近20萬）及監禁6個月。

胡鴻鈞於2010年出道，早期是香港無綫旗下藝人、旗下唱片公司的歌手，過去曾為不少的電視劇唱過主題曲，《到此一遊》亦是他的成名曲。

他也跨足影視拍攝劇集，《降魔的》內飾演石敢當演技亮眼，胡鴻鈞其後簽約成為邵氏藝人，去年更加盟Sony Music繼續做歌手，為邵氏劇集《執法者們》開工。

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