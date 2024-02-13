法國提議「真主黨撤軍」進行停火談判　緩解以黎邊境局勢

▲自從加薩戰爭爆發後，以色列也與黎巴嫩發生衝突。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

《路透社》獨家報導，法國提出一項書面提議，旨在結束以色列、黎巴嫩及真主黨（Hezbollah）的敵對行動，解決兩國邊境爭端，內容包括建議真主黨撤離、以色列停止空襲黎巴嫩等，希望促成邊境停火談判。

自從去年10月7日加薩戰爭爆發開始，以色列也在北部邊境與真主黨發生零星衝突，加劇人們對於毀滅性全面對抗的擔憂。真主黨是伊斯蘭教什葉派激進組織，獲得伊朗的支持，戰鬥力量被普遍認為比黎巴嫩政府部隊更強大，他們長期深耕黎巴嫩南部，不僅成為當地主導勢力，也相當融入當地社會。

根據《路透社》審閱的2頁書面提議，法國建議在10天內透過3階段緩解局勢，建議真主黨精銳「拉德萬部隊」（Radwan）等軍事勢力撤至距離邊境至少10公里處，拆除所有靠近邊境的場地與基礎設施，而以色列與黎巴嫩武裝組織也須停止針對彼此的軍事行動。

▲黎巴嫩真主黨武裝成員。（圖／達志影像／美聯社）

法國外交部長塞儒內（Stephane Sejourne）12日表示，「我們提出了建議，正在與美國人接洽。把所有倡議結合起來，並且打造和平，這是很重要的。」一名外交消息人士透露，該文件已被提交給以色列、黎巴嫩與真主黨。

以色列官員證實收到提議，政府正在進行內部討論。黎巴嫩官員也指出，這份提議匯集了與西方特使接觸時討論過的想法，但其中一些條件措辭模糊，在貝魯特引發反對聲浪，但法國已經表示，這還不是最終版本。



不過，真主黨政治人物法德拉拉（Hassan Fadlallah）被問及這項提議時重申，在針對加薩的侵略停止之前，該組織「不會討論任何關於南方局勢的問題。」