以色列空襲拉法　拜登對納坦雅胡「愈來愈失望」！

▲拜登對於納坦雅胡下令以軍在加薩走廊的行動感到愈加不滿。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

以色列自從去年10月7日慘遭巴勒斯坦激進組織哈瑪斯慘烈突襲後，以軍針對加薩走廊的「報復行動」便持續至今，以國總理納坦雅胡最近更下令撤離加薩拉法數十萬平民，昨（12）日空襲拉法，至少100人喪命。儘管美國總統拜登和納坦雅胡相識40年，但他對納坦雅胡的作法還是感到相當不滿。

根據CNN，儘管拜登目前尚未在公開場合直接批評納坦雅胡，但他在幕後對納坦雅胡的行徑感到失望，不僅上周以嚴厲措辭譴責納坦雅胡在加薩的行動「太過頭了」，他甚至還告訴顧問和其他人，認為納坦雅胡無視他給的建議，阻礙緩解加薩人道主義危機。

拜登私底下其實曾直言不諱地表達對於納坦雅胡的看法，對於納坦雅胡不依照美國的建議，減緩在加薩的軍事策略而深感憤怒；而最近幾天美國拜登政府和以色列納坦雅胡政府之間的緊張關係進一步加劇，原因是以色列準備對拉法進行地面進攻行動。

據悉，拜登曾於上周直接批評納坦雅胡，認為其在加薩走廊的軍事行動「過頭了」。

▲以色列空襲加薩南部拉法。（圖／路透）

一名高級官員透露，美國官員在和以色列官員對話時曾直接表示，目前在拉法大約130萬名巴勒斯坦人「無處可去」，對於納坦雅胡指示以軍在進入拉法前「疏散當地民眾」是否可行，拜登政府抱持高度懷疑態度。

白宮曾經透露，拜登在通話中向納坦雅胡表示，在尚未確保拉法100多萬名難民安全的情況下，在拉法的行動「不應該進行」。

報導指出，儘管拜登和納坦雅胡已經相識40年，但自從去年10月7日哈瑪斯針對以色列發動突襲以後，兩人經常出現意見上的分歧，包括美國不滿以色列公開拒絕哈瑪斯關於釋放人質和停火協議的反提議。

官員們也坦承，拜登和納坦雅胡雙方之間的關係很複雜，尤其最近幾天以色列一系列行動和言論激怒部分美國官員。對於納坦雅胡拒絕美國的建議，拜登政府的官員對於以色列失去了耐心。

另外，拜登也必須承受民主黨內對於以哈議題上的反彈聲浪，民主黨人要求拜登應該時常談論加薩走廊巴勒斯坦人承受的苦難，而在拜登的公開活動中則更頻繁出現針對以哈議題的抗議活動。