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社會 社會焦點 保障人權

無人餐廳莫名起火　消防調監視器揪縱火犯恐是５隻貓

▲▼台中消防局大膽研判，2年發生的4件住宅火災縱火犯是牠。（圖／台中消防局提供，下同）

▲▼台中消防局大膽研判，2年發生的4件住宅火災縱火犯是牠。（圖／台中消防局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

今年1月初某日中午時分，台中市一家未營業的餐廳起火，火勢後來順利撲滅，無人傷亡，但屋內毀損嚴重，損失不小，店家氣得急於找出凶手索賠，消防局火災調查人員調閱店外四周監視器，並未發現可疑人物出沒，經一一刪去各種可能性，最後大膽研判是屋內5隻貓跑跳中觸碰電陶爐開關，爐面高溫引燃書籍引起，而因貓咪引發的火警，2年內就有4起，呼籲飼主多多留意毛小孩動態。

台中消防局統計，111年至112年11月止，全市建築物火災有788件，電氣因素有388件（49%），其次是菸蒂引燃、爐火烹調不慎，大多數都是人為因素，但也有令火調人員想破頭仍查不出縱火犯的情況。

▲▼台中消防局大膽研判，2年發生的4件住宅火災縱火犯是牠。（圖／台中消防局提供，下同）

今年1月初的餐廳起火，火調人員經過刪除法，一一排除各項縱火可能，愈發覺得屋內到處跑跳的貓咪最有嫌疑，因為家裡有養5隻貓，平時沒有關在籠子，也沒有以繩索綁住，貓咪可以在家中隨意走動，餐廳桌上有台電陶爐，旁邊擺放雜誌、書及一些塑質模型，電陶爐插頭一直都插在插座上，因此不排除是貓咪觸碰電陶爐開關，爐面高溫引燃旁邊書籍所致。

消防局表示，111年有2件、112年也有2件，高度懷疑都是貓咪所為，呼籲民眾如果不限制毛小孩活動範圍，各種家電用品不使用時，就該養成隨手拔掉插頭習慣，否則一旦毛小孩撕咬電線、碰觸開關，加上周遭又有未收納的可燃物，極可能因此發生火災，不得不慎。

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