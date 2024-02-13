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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝回屏東過年「必做3件事」　潘孟安：彈鋼琴、拜拜、參觀藝術季

▲▼前屏東縣長潘孟安返回屏東老家過年。（圖／潘孟安提供）

▲前屏東縣長潘孟安返回屏東老家過年。（圖／潘孟安提供）

記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選落幕，擔任賴清德競選總幹事的前屏東縣長潘孟安返回屏東老家過年，親自曝光過年必做的三件事，包括參拜車城福安宮、參觀落山風藝術季，以及彈奏鋼琴。昨日他更在臉書發出彈奏經典美國民謠《Oh Susana》的影片，有眼尖的網友發現他的寵物貓「麒麟」在他彈琴時跳到電視櫃，直呼「有貓貓」、「貓貓跳上去啦」。

潘孟安透露，他每年春節期間返回屏東老家時必須做三件事，第一件事，就是前往車城福安宮參香祈福，並擔任志工與廟方人員共同準備茶水，在寒冬中親自為前來廟埕的民眾奉上熱茶。在奉茶之餘，潘孟安也親切的和民眾合影、寒暄，展現超強親和力。

第二件事，潘孟安指出，他走訪了位在車城的落山風藝術季，特別參觀了現場的船型藝術作品，該作品與屏東的海洋意象相互結合，展現了獨特樣貌，而展出的許多藝術作品，都是利用車城現地收集的海洋廢棄物製作而成，在不同的時段，都會表現出不同的樣態。

潘孟安表示，過年期間不管是返鄉或是出遊的民眾，來到屏東享受湖光山色之外，也歡迎前往國境之南的屏東看海美術館走走看看，參觀獨一無二的落山風藝術季，來場心靈饗宴、藝術之旅，用滿滿的心靈雞湯填補身心。

最後第三件事是彈鋼琴，潘孟安12日在臉書放上一段彈奏鋼琴的影片，並發文說「用微乎其微的記憶敲一下琴鍵」，還打趣的詢問網友「知道是哪一首曲目嗎？」網友直指彈奏的曲目就是美國經典民謠《Oh Susana》，更有眼尖的網友發現潘孟安的貓「麒麟」，在彈琴時跳到電視櫃，直呼「有貓貓」、「貓貓跳上去啦」。

▲▼前屏東縣長潘孟安返回屏東老家過年。（圖／潘孟安提供）

▲▼前屏東縣長潘孟安返回屏東老家過年。（圖／潘孟安提供）

▲▼前屏東縣長潘孟安返回屏東老家過年。（圖／潘孟安提供）

▲▼前屏東縣長潘孟安返回屏東老家過年。（圖／潘孟安提供）

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