普丁2024有望訪中！　中國駐俄大使證實：強化中俄陣線對抗西方

▲普丁2024將出訪中國。圖為中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



文／中央社

中國駐俄大使張漢暉10日透露，俄羅斯總統普丁今年將出訪中國，並與中國國家主席習近平進行多次會晤，藉以強化中俄陣線對抗西方勢力。

綜合香港01、星島日報網等港媒今天報導，張漢暉接受俄羅斯通訊社專訪提到，中俄正如火如荼準備兩國領導人今年的「數次會晤」，「相信普丁（今年）出訪中國定會有所斬獲」、「中國期待他的到來」。

普丁（Vladimir Putin）此次若成行，將是他自2000年就任總統後第19次訪問中國；此外，俄國將於10月在喀山（Kazan）舉行2024年金磚國家峰會，屆時同為創會成員國的中國預計也將出席。

▲如果2024訪中之旅成行，將成為普丁上任後第19次訪中。（圖／央視）



近年在與西方國家日趨緊張的情勢下，北京和莫斯科越走越近。

2022年2月初，習近平和赴北京出席冬季奧運會開幕式的普丁宣布加深中俄「無上限」夥伴關係；3週後的24日，俄國入侵烏克蘭，並因此遭到美國及其盟國制裁。

去年3月，習近平赴莫斯科進行國是訪問；同年10月，儘管受到國際刑事法庭的通緝，普丁依舊赴中國會晤習近平。

稍早前，習近平和普丁於8日通話互致新春問候。習近平強調，中俄雙方要密切戰略協作，捍衛各自國家主權、安全、發展利益，堅決反對外部勢力干涉內政。

普丁則表示，在雙方共同努力下，俄中關係達到前所未有的高水準，俄羅斯願與中國加強地區和國際多邊架構內溝通協作，相互支持，維護各自正當利益。