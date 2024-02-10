力挽中國市場銷售？蘋果庫克發微博祝賀農曆新年

▲蘋果庫克發微博祝賀農曆新年。（圖／取自微博）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果執行長庫克在中國社交平台上發布最新貼文，祝福新年快樂，並且附上一段以iPhone拍攝的舞獅相關影片，充滿東方色彩。近期各方數據都顯示，由於華為回歸等外在因素，蘋果在中國市場銷售下滑，此舉也推測蘋果正在力挽中國市場銷售。

庫克於今年初才正式開通了微博帳號，而在農曆新年實，庫克也在微博上發布貼文祝賀農曆新年，貼文中提到，願大家新年快樂，也分享用iPhone拍攝的新年大片，短片捕捉了春節的韻味。

蘋果努力挽救中國市場，雖然蘋果2月初發布的財報顯示，營收和獲利都超出預期，打破連續4季營收下滑局面，但是，蘋果大中華區淨銷售額比前一年衰退至208.19億美元，與去年同期的239.05億美元相比下降13%。

蘋果在中國市場面臨許多挑戰，首先在政治背景上，中國政府禁止官員使用iPhone，此禁令在中國至少八省地區實行，除了政府官員之外，此禁令也在中國國有企業中實行，包含中國發電、海港建設等等，企業規模十分龐大。

此外，中國華為元先因美國晶片相關禁令，在市場上十分低迷，不過華為也在去年年底大幅回歸，且目前數據顯示，在中國市場，華為 Mate 60 Pro 已經超過 iPhone 15 的銷售量，且華為也站上中國市場占比最高，與去年相比上升 6% 。

為了挽救中國市場，蘋果先前多次在中國市場祭出相關優惠，過去很少打折的iPhone最新款機型，也列入打折名單，此外，在中國電商平台上，iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 等旗艦機型，2024 年第一週拼多多的降價幅度就高達 16%。

雖然蘋果針對中國市場做了這麼多努力，但目前分析師仍看衰2024年的表現，外媒蓬勃報導指出，分析師推估，在今年蘋果最新產品上，中國市場的銷售量將比去年大減 30%，且整年度會呈現兩位數衰退。