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烏克蘭加油站遭俄襲「火流成河」　7人活活燒死含一家5口

▲▼俄羅斯無人機襲擊哈爾科夫。（圖／路透）

▲俄羅斯無人機襲擊哈爾科夫。（圖／路透，下同）

文／中央社

俄羅斯趁夜出動無人機襲擊烏克蘭第2大城哈爾科夫市一處加油站，造成7人死亡，其中包括同一家庭的5人。火焰隨燃料向外擴散，罹難者都是被活活燒死，另有數人受傷。

法新社報導，加油站遇襲後，燃料迅速擴散到鄰近街道上。傷者拉古亭（Oleskandr Lagutin）說：「5分鐘內火流成河，我們必須逃離家裡，只能快跑。」

地方當局說，大火造成一對夫妻與另一個家庭的5人遇難。

▲▼俄羅斯無人機襲擊哈爾科夫。（圖／路透）

罹難夫妻的親戚納塔莉亞（Natalia）說：「我的岳母打電話說起火了。…她打回來後開始尖叫，說火燒到房子了。我們聽見最後的尖叫聲，就是這樣了，再也聯絡不上她。」

哈爾科夫州（Kharkiv）州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）另表示，遇難的一家5口包括一對父母及其7歲、4歲與7個月大的男孩。他說，死亡母親與男孩在浴室避難，父親的遺體則是在屋內走廊上被發現。

▲▼俄羅斯無人機襲擊哈爾科夫。（圖／路透）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說：「這些孩子還沒經歷過人生，卻因俄羅斯人的瘋狂而喪命。」總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示：「我們非常憤怒，這些人會付出代價。」

哈爾科夫警方調查部門負責人博爾維諾夫（Sergiy Bolvinov）說，遇襲油庫區存放大約3800噸的燃料，死者都是被「活活燒死」。

▲▼俄羅斯無人機襲擊哈爾科夫。（圖／路透）

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