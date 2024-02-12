巧遇「富國島丟包主角」…1句話曝驚人高情商！全場佩服跪了

▲台灣旅行團受困越南富國島。（圖／網友提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

今（12）日爆出台灣旅客前往越南富國島參加旅行團卻遭丟包，知名配音員許伯琴要從越南回台時，就意外遇上被丟包的台灣旅客。令她佩服的是，一位台灣爸爸展現高情商，儘管遇到這種事情，一家人仍開開心心、打打鬧鬧的，「這樣的情商讓人佩服，一定可以教育出能隨機應變，臨危不亂的小孩呀～」

許伯琴在臉書粉絲專頁《我們家的睡前故事》以「丟包」為題發文，文中表示她們一家人在等著搭機回台，「我們正在等著登機，入關時，前面有一整家族十幾位台灣旅客，大人小孩都開開心心、打打鬧鬧的，感覺感情和心情都很好。」其中有一位爸爸就回頭問，她們是跟哪一家旅行團？怎麼坐這麼早的飛機？

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她回答是自由行，對方的太太就用羨慕眼神詢問，「自由行好玩嗎？方便嗎？」她就笑推，「很方便喔！富國島的計程車超級便宜，不過跟團也很好呀！可以去更多地方玩吧？」結果爸爸就回，「噢！沒有耶！我們被旅行社丟包了。」

後來她又遇到其他台灣旅客，才知道似乎有台灣旅行社收了每人6萬團費，卻沒把錢給當地業者，「旅客從落地開始就感覺不對勁，第一餐是一人一碗路邊攤的河粉加春捲，而且還不給兒童；第二餐好像是什麼麵包之類的冷食，後面越來越奇怪。導遊最後說，要一個人補繳700多塊美金，才能繼續接下來的三天行程。」旅客覺得不OK，一早就全家族衝機場、現場訂機票要逃回台灣。

許伯琴意外的是，「那家爸爸笑瞇瞇的說：『現在錢已經不是問題了，先逃回台灣，有什麼事，回來再慢慢處理就好。』然後他們就又開始打打鬧鬧了。」這令她不禁莞爾，「一家人在一起，不論在哪裡，就是過好年」，也直誇這樣的情商令人佩服。

貼文一出，眾人也留言讚，「很棒的情商，我要學習，這樣自己快樂，周遭的人也快樂」、「這情商高啊！」「佩服這位高EQ的爸爸！」「有辦法春節一整個家族出國玩，代表經濟能力有一定水準，能笑著處理這種危機，代表真的很有能力跟餘裕。」「這家庭教育真好！」