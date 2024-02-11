高雄47歲男回娘家吃花枝丸噎死　「哈姆立克」急救法成救命關鍵

▲萬一發生異物梗塞，哈姆立克急救法是優先技能。（資料圖／記者林東良翻攝）

記者劉人豪／綜合報導

高雄市一名47歲的林姓男子，今（11）日疑似跟家人回娘家中午聚餐時，吃下花枝丸不明原因噎到，送醫搶救仍不治。消防局呼籲，不要輕忽食物噎到的風險，若異物仍無法取出，就採取「哈姆立克急救法」急救，或許就能挽救寶貴生命，避免悲劇發生。

消防局指出，當遇到輕度異物梗塞時，以鼓勵傷病患咳嗽，不要去干擾傷病患自發性的咳嗽和出力的呼吸為主要方式；重度異物哽塞且患者已無意識，請先聯繫119消防局救護員到場協助，並讓病人平躺進行心肺復甦術CPR，直到移除異物或救護員到場接手，民眾如能適時使用哈姆立克急救法，更有機會搶救患者。

▲「哈姆立克急救法」以環抱患者並戳腹排除，或是到患者身後，使雙腳成弓箭步，一手握拳推擠。（圖／記者黃彥傑翻攝）

「哈姆立克急救法」以環抱患者並戳腹排除，或是到患者身後，使雙腳成弓箭步，一手握拳（大拇指與食指形成拳眼，面向患者腹部）放於患者上腹部正中線，位置稍高於肚臍，另一手抱住就位的拳頭，雙手用力向患者的後上方快速重複推擠。

▲「哈姆立克急救法」以環抱患者並戳腹排除，一手握拳推擠。（圖／記者黃彥傑翻攝）

如果患者噎到後意識清楚，先用哈姆立克法，將橫隔膜推向胸腔，使異物排出，但如果患者已經昏迷倒地，就要用CPR，給予胸部按壓30次（約1秒鐘2下的速率），先維持生命狀況，再想辦法將異物取出。