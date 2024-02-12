幾乎沒包過！姑姑除夕突塞「鼓鼓紅包」　他見金額怒了：444元

▲原PO見紅包金額瞬間不爽。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

這樣的親戚令眾人也氣憤不已！一名男網友表示，姑姑跟爸爸有過節，所以經常吵架，今年過年前兩人透過電話吵得很兇。沒想到除夕吃年夜飯時，姑姑竟給他和弟弟兩個包了「444元」的紅包，「我收到這個紅包其實也很不爽，但是又無可奈何」、「有人遇到這麼哭的親戚嗎？」

這名男網友在Dcard以「親戚故意包444元的紅包」為題發文，文中透露，姑姑因為跟爸爸有過節，兩人經常吵架，這次過年前又在電話裡吵得很兇，爸爸幾乎氣到用吼的。除夕當天回家吃年夜飯，「因為阿公阿嬤的關係，我們家和姑姑家『又』不得不一起吃飯。」

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原PO表示，之前過年時，姑姑都沒包紅包，爸爸則是會意思意思包一千給姑姑小孩，然後故意調侃姑姑小氣，「她剛剛突然說要包紅包給我和我弟弟，然後拿兩個鼓起來的紅包，我拿到以後，就找個沒人的地方看裡面的情況，結果是4張100+4個10+4個1！」

再怎麼樣，他都知道這個金額超侮辱人，就馬上拍照傳LINE給爸爸，「他馬上衝過去跟我姑姑吵，完全不管我阿公阿嬤在勸阻。」而他看到這個紅包金額其實也很不爽，但又無可奈何，「反正現在我們兩家形同陌生人，有人遇到這麼哭的親戚嗎？」

看到貼文後，眾人也氣憤不已，「見鬼了，這姑姑的心再壞，也沒必要對小孩下手吧」、「這種人給你的紅包，下次直接手滑丟地上就好了～」、「哇！有夠沒水準的金額，她可以直接不要包，而不是包這種不吉利的數字觸人霉頭吧」、「如果我是有孫子女的爺爺，我看到女兒包這金額給我孫子女，我絕對理智斷線狠狠地賞她好幾個巴掌。」

不過，也有人高EQ表示，「你和你弟的直接合起來，現場直接轉送一個$888的紅包給你爸，氣死她。」其他網友紛紛狂讚，「哇靠！你太會了」、「選你正解！」「好厲害」、「情商超高的回擊，推推」、「化厄運轉為大吉祥，厲害厲害」、「超有智慧，我會尊敬你一輩子」、「暈了！請收下我的膝蓋。」