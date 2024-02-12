無印良品前員工加碼爆「5大雷」　紅包、三節禮金都是抵用券

▲無印良品陷年終風波。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

無印良品今年遭不滿員工轟「沒發年終」洗版，總公司立刻出面澄清獎金照常發放，但風波愈演愈烈，更多人跳出來爆料。一名自稱前員工的網友羅列無印5大血淚史，要大家找工作真的別找日商。

一名女網友在Dcard發文「無印良品工作經驗」，她自稱是2年前離職的員工，要為大家整理辛酸血淚，一共列出5點，例如無印這次特別澄清的4月和10月的年度獎金，其實只有管理職才有，一般正職領不到。

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第二點是開工紅包及三節禮金送的都是無印抵用券，並限時一個月內使用完畢。第三，若已到下班時間但工作未能及時完成，「真的發生過主管跟你說，『那你先去打卡再去做完』」。第三點可能較偏向個案。

第四點，無印嚴重缺人，原PO猜測可能是疫情期間公司把工讀生的班全砍掉，導致掀起一波離職潮，後續又無法補足人力，導致常常一個人做2、3個人的工作，而且上班一天到晚遇到有同事、主管請假。

第五點，無印不定時會有激勵案，原PO抱怨目標設定得超高，而且即便門市達標也沒有獎勵，只會發通知單告知全區組目標未達成，因此不發放獎金，「真的不曉得門市人員那麼努力銷售是為誰辛苦為誰忙」。

網友紛紛留言，「這輩子絕對不會去日商工作」、「要求員工一大堆，福利還這麼爛」、「無印總算被爆出來了」、「我才剛做不到一個月，正職，真的好累。」