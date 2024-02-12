奇特地熱！明朝古人旅遊打卡點　必喝「懷胎井」包生子或女

記者任以芳／雲南報導

大陸雲南省保山市騰衝縣的「熱海」，近年成為熱門觀光景點，這裡地貌奇特，可以近距離觀看溫泉地熱。《東森新媒體ETtoday》前往當地採訪，感受最壯觀的硫磺地貌「大滾鍋」，以及各種大小泉眼，其中還有喝了會懷孕的「懷胎井」，更有趣的是，回溯600年以前，這裡還是明朝古人旅遊踏青熱門打卡點。

▲ 雲南熱海天然地貌 。（圖／記者任以芳攝）

雲南騰衝「熱海」不是海，是以地熱景觀為主的旅遊區，被青山環抱，當人們走進熱氣騰騰的大峽谷，河谷中間出現奇特的景觀，因為地質運動，肉眼可見地熱活動十分頻繁，有湧泉、噴泉、氣泉、沸泉，煙霧繚繞徬彿來到仙境。

明清時期「熱海」就有「一泓熱海」之稱，依照現代的形容，「熱海」最早就是明朝古人熱門遊玩打卡點，也是古騰越十二景之一，「熱海」因此得名，是大陸「地熱博物館」，也是5A級旅遊景區。

工作人員向記者介紹，「騰衝是大陸三大地熱區之一，有80多個溫泉，熱海最具代表性，溫泉群80多處，包括14個溫泉群，最高溫有102度。」

▲ 雲南熱海到處可見地熱泉眼。（圖／記者任以芳攝）

來到熱海難免讓台灣人想到陽明山地熱景觀，只能遠觀無法靠近。記者沿路探索熱海地貌，發現路邊有許多警告標誌「請勿碰觸」「請勿跨越」等，因為這裡可以近距離觀看各種溫泉，以不同姿態呈現，十分震撼。

根據熱海景區介紹，有20多種不同自然景觀，像是鼓鳴泉、珍珠泉、眼鏡泉、懷胎井、仙人澡塘、澡塘河瀑布、醉鳥井等景點。其中，熱海的「懷胎井」是雲南熱海景區中一個很有特色的景點。

▼ 熱海擁有不同景觀的泉眼。（圖／記者任以芳攝）

工作人員解釋，「古時候求子，據說喝懷胎井的水可以有助於懷孕，之後吸引了很多遊客前來嘗試，溫度大約高溫88度左右，硫磺味偏重。」

泉水分男左女右，左手邊是求龍胎，右手求鳳胎，不少旅客好奇嘗試味道。來自東北旅客聽到懷胎井由來，當場豪邁的大笑說，「我還需要懷孕嗎？不需要了吧！」現場不少旅客好奇打水試喝、拍照留念。

▼ 「懷胎井」男左龍井、女右鳳井 。（圖／記者任以芳攝）

▲雲南熱海「大滾鍋」。（圖／記者任以芳攝）

來到熱海「大滾鍋」是雲南熱海景區中最具代表性的地熱景觀之一，位於熱海澡塘河谷，直徑達3米、水深1.5米的自湧沸泉，水溫高達97度，終年翻滾沸騰，甚至聽見滾泉巨大聲響。

天氣好時呈現湛藍色，十分壯觀。也因高溫危險，大滾鍋四周有雕花的石欄和鐵鍊，以防止遊客過於接近，看似危險的大滾鍋卻是當地百姓最好的地熱資源，發展成美食觀光之旅。

▲天然地熱蒸煮食物 。（圖／記者任以芳攝）

遊客可以利用地熱來蒸煮食物，小攤商運用泉邊的出氣孔，墊上稻草，蒸紅薯、土豆。許多遊客當現場買雞蛋，在「大滾鍋」溫泉旁熱汽爐蒸煮雞蛋，大約20多分鐘可以吃到「溫泉蛋」。

熱海還是一處具有療效的溫泉，對多種疾病有療效作用，近年當地開發溫泉養生保健，遊客可以依邊吃東西、喝茶，拔罐泡腳，帶動當地觀光產業發展，利用地熱資源環保又節能。

▼ 雲南熱海延伸泡湯、中醫理療商機。（圖／記者任以芳攝）

