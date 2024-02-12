　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

奇特地熱！明朝古人旅遊打卡點　必喝「懷胎井」包生子或女

記者任以芳／雲南報導

大陸雲南省保山市騰衝縣的「熱海」，近年成為熱門觀光景點，這裡地貌奇特，可以近距離觀看溫泉地熱。《東森新媒體ETtoday》前往當地採訪，感受最壯觀的硫磺地貌「大滾鍋」，以及各種大小泉眼，其中還有喝了會懷孕的「懷胎井」，更有趣的是，回溯600年以前，這裡還是明朝古人旅遊踏青熱門打卡點。

▲▼ 雲南熱海、天津大爺獅子林橋跳水隊 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 雲南熱海天然地貌 。（圖／記者任以芳攝）

雲南騰衝「熱海」不是海，是以地熱景觀為主的旅遊區，被青山環抱，當人們走進熱氣騰騰的大峽谷，河谷中間出現奇特的景觀，因為地質運動，肉眼可見地熱活動十分頻繁，有湧泉、噴泉、氣泉、沸泉，煙霧繚繞徬彿來到仙境。

明清時期「熱海」就有「一泓熱海」之稱，依照現代的形容，「熱海」最早就是明朝古人熱門遊玩打卡點，也是古騰越十二景之一，「熱海」因此得名，是大陸「地熱博物館」，也是5A級旅遊景區。

工作人員向記者介紹，「騰衝是大陸三大地熱區之一，有80多個溫泉，熱海最具代表性，溫泉群80多處，包括14個溫泉群，最高溫有102度。」

▲▼ 雲南熱海、天津大爺獅子林橋跳水隊 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 雲南熱海到處可見地熱泉眼。（圖／記者任以芳攝）

來到熱海難免讓台灣人想到陽明山地熱景觀，只能遠觀無法靠近。記者沿路探索熱海地貌，發現路邊有許多警告標誌「請勿碰觸」「請勿跨越」等，因為這裡可以近距離觀看各種溫泉，以不同姿態呈現，十分震撼。

根據熱海景區介紹，有20多種不同自然景觀，像是鼓鳴泉、珍珠泉、眼鏡泉、懷胎井、仙人澡塘、澡塘河瀑布、醉鳥井等景點。其中，熱海的「懷胎井」是雲南熱海景區中一個很有特色的景點。

▼ 熱海擁有不同景觀的泉眼。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 雲南熱海、天津大爺獅子林橋跳水隊 。（圖／記者任以芳攝）

工作人員解釋，「古時候求子，據說喝懷胎井的水可以有助於懷孕，之後吸引了很多遊客前來嘗試，溫度大約高溫88度左右，硫磺味偏重。」

泉水分男左女右，左手邊是求龍胎，右手求鳳胎，不少旅客好奇嘗試味道。來自東北旅客聽到懷胎井由來，當場豪邁的大笑說，「我還需要懷孕嗎？不需要了吧！」現場不少旅客好奇打水試喝、拍照留念。

▼ 「懷胎井」男左龍井、女右鳳井 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 雲南熱海、天津大爺獅子林橋跳水隊 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 大滾鍋、熱海、雲南、2024 。（圖／記者任以芳攝）

▲雲南熱海「大滾鍋」。（圖／記者任以芳攝）

來到熱海「大滾鍋」是雲南熱海景區中最具代表性的地熱景觀之一，位於熱海澡塘河谷，直徑達3米、水深1.5米的自湧沸泉，水溫高達97度，終年翻滾沸騰，甚至聽見滾泉巨大聲響。

天氣好時呈現湛藍色，十分壯觀。也因高溫危險，大滾鍋四周有雕花的石欄和鐵鍊，以防止遊客過於接近，看似危險的大滾鍋卻是當地百姓最好的地熱資源，發展成美食觀光之旅。

▲▼ 大滾鍋、熱海、雲南、2024 。（圖／記者任以芳攝）

▲天然地熱蒸煮食物 。（圖／記者任以芳攝）

遊客可以利用地熱來蒸煮食物，小攤商運用泉邊的出氣孔，墊上稻草，蒸紅薯、土豆。許多遊客當現場買雞蛋，在「大滾鍋」溫泉旁熱汽爐蒸煮雞蛋，大約20多分鐘可以吃到「溫泉蛋」。

熱海還是一處具有療效的溫泉，對多種疾病有療效作用，近年當地開發溫泉養生保健，遊客可以依邊吃東西、喝茶，拔罐泡腳，帶動當地觀光產業發展，利用地熱資源環保又節能。

▼ 雲南熱海延伸泡湯、中醫理療商機。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 大滾鍋、熱海、雲南、2024 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 大滾鍋、熱海、雲南、2024 。（圖／記者任以芳攝）

ET快訊
初三了！清晨3.3℃急凍　下波強冷空氣時間曝
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

獅子林橋「人肉翻滾」奇景！　天津大爺各種花式跳水

快拆式關節機器人問世！　工院創機器手臂界的「變形金剛」

奇特地熱！明朝古人旅遊打卡點　必喝「懷胎井」包生子或女

護士大掃除找到47萬現金！竟是房東父親遺物　獲得1年免租金

男子帶9個月孕妻「爬山」！　遭親媽長串語音轟炸：趕緊給我回家

貴州茅台「龍茅」漲至8000元人民幣又跌回4000 　「仍一瓶難求」

女子連吃一週臘腸！導致左眼失明　醫生曝原因：血糖飆升

一家8口住飯店！女喊划算「準備住一輩子」　回嗆酸民：我有6套房

大樓驚現「紅磚封死全部窗戶」！內行：存放骨灰的…神秘屋主現身

18歲少年「拒向後母拜年」　初一遭親生父「揍到頭破血流」送醫！

台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

聚會喝酒遊戲平手加半杯　網：喊過九杯半

大阪銷魂泡泡浴台人5天8次　老司機曝極樂關鍵：超殘廢

大阪銷魂泡泡浴！男5天洗8次　「極上娘」讓客人超殘廢　

燒肉店點清酒結果變「噴泉」　原來杯子放反！網：高級洗杯

賣場停車叭一下提醒別插隊　長髮男「喇叭過敏」怒：怎了

4妹子初二凌晨躺地鬼吼鬼叫！　三重人怒：不用睡覺？警回應了

獅子林橋「人肉翻滾」奇景！　天津大爺各種花式跳水

快拆式關節機器人問世！　工院創機器手臂界的「變形金剛」

奇特地熱！明朝古人旅遊打卡點　必喝「懷胎井」包生子或女

護士大掃除找到47萬現金！竟是房東父親遺物　獲得1年免租金

男子帶9個月孕妻「爬山」！　遭親媽長串語音轟炸：趕緊給我回家

貴州茅台「龍茅」漲至8000元人民幣又跌回4000 　「仍一瓶難求」

女子連吃一週臘腸！導致左眼失明　醫生曝原因：血糖飆升

一家8口住飯店！女喊划算「準備住一輩子」　回嗆酸民：我有6套房

大樓驚現「紅磚封死全部窗戶」！內行：存放骨灰的…神秘屋主現身

18歲少年「拒向後母拜年」　初一遭親生父「揍到頭破血流」送醫！

富可敵國的美國老錢家族教兒子：讓金錢為你服務！

3兆元援烏克蘭、以色列、台灣！　美參院關鍵程序表決過關

初三了！清晨3.3℃急凍　下波強冷空氣時間曝

無緣200萬！屏東歸來慈天宮春節擲筊大賽　「20聖筊」無人達標

初三、初六、初八宜開工時辰一次看　升官發財小撇步報你知！

高中木聯24強／衛冕軍穀保打擊榜第一　崇義有外援、玉里二刀流吸睛

獅子林橋「人肉翻滾」奇景！　天津大爺各種花式跳水

皮膚科醫師曝「凡士林6大隱藏用法」　自製手膜省錢又實用

快拆式關節機器人問世！　工院創機器手臂界的「變形金剛」

初三出遊+北返車潮！5路段恐塞到隔天凌晨　國道18地雷路段曝

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

大陸熱門新聞

正妹辭職買二手車「環遊中國」 一年後回家「粉絲已破百萬」

貴州茅台「龍茅」跌回4000仍一瓶難求

一家8口住飯店！女喊划算「準備住一輩子」

男子帶9個月孕妻爬山！遭親媽長串語音轟炸

女子連吃一週臘腸！導致左眼失明

18歲少年拒向後母拜年　遭親生父打破頭

大樓驚現紅磚封死全部窗戶！內行：存放骨灰的…

護士找到房東亡父47萬現金！1年免租金

罕見字「龘」怎念？

陸百座城市　二手房價連跌21個月　

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長

龍年英文要摒用dragon？　大陸要正名為loong

黑桃A配方塊Q！ 央視主持人穿幫自曝：當時我已汗流浹背

奇特地熱！明朝古人旅遊打卡點

更多熱門

相關新聞

台東一日遊推薦！泡溫泉洗去整年疲勞

台東一日遊推薦！泡溫泉洗去整年疲勞

天氣逐漸轉涼，入冬之後讓人特別想要來場溫泉之旅，暖暖身子，也洗去平日累積下來、一整年的疲憊。可以趁這個過年機會前往台東知本旅行，在泡湯之餘，也能夠欣賞台東知本的自然之美，療癒身心靈。

驚動習近平！雲南山崩44人全罹難

驚動習近平！雲南山崩44人全罹難

雲南山崩20死　村民叫鄰居下秒被埋 　

雲南山崩20死　村民叫鄰居下秒被埋 　

雲南山崩首當其衝！全家剛好外出躲過死劫

雲南山崩首當其衝！全家剛好外出躲過死劫

雲南爆土石流！　至少8死數十人被埋

雲南爆土石流！　至少8死數十人被埋

關鍵字：

雲南地熱溫泉熱海大滾鍋

讀者迴響

熱門新聞

擁3妻爆紅！情色之王再娶4妻嘆「7人是極限」

即／台語歌手閃狗自撞　車輛翻覆起火

即／初二陪妻回娘家釀悲劇　47歲男吃花枝丸噎死

即／15縣市低溫特報　2縣市有6度以下機率

男友脫褲「跟大拇指差不多」　妹子瞄2部位更震撼

即／大樂透億元頭獎1注獨得　百萬大紅包開出22組

誘殺直播　他遭政敵連開5槍身亡

包12800給爸媽！妹子遭甩2巴掌「臉上留指印」

以為被丟下狂哭　汪回頭反應萌翻

過年家庭群組開轟！他點名大伯母「吵死了」

車子沒在用要驗車繳稅？　監理所解答

他砸21萬買6本2000元刮刮樂　得出7字結論

男開瓦斯桶！警消到場「達爆炸上限」

花8年做艾菲爾鐵塔　金氏紀錄沒看就判失格

鹽酥雞店沒人！他夾完「下一幕崩潰」：好想落跑

更多

最夯影音

更多
台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了

台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了
媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

聚會喝酒遊戲平手加半杯　網：喊過九杯半

聚會喝酒遊戲平手加半杯　網：喊過九杯半

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面