雲南恐怖山崩20死24失聯　1村民急叫鄰居起床「下秒被掩埋」 　

▲巨大的山崩令山腳下的村莊受災嚴重。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸雲南昭通市鎮雄縣22日清晨發生山體滑坡，截至今（23）日下午2時50分，已有20人死亡、24人失聯。說起這次滑坡，幾位村民仍心有餘悸，還有為村民在全力呼喊他人時被掩埋。

▲災後現場，救援人員在搜救。（圖／視覺中國）

據《央視新聞》報導，截至23日下午2時50分，搜救工作組與3名失聯人員取得聯繫（事發時外出未聯繫上，在原47名失聯人員之列）；現場已搜救到20人，均無生命體徵，災害已造成20人死亡24人失聯。

報導指出，目前共轉移安置223戶918人，其中48人轉移到縣城安置、90人轉移到和平小學老校區臨時安置點、778人投親靠友、2人在縣醫院接受治療。

據《春城晚報》報導，村民們回憶，22日凌晨6時許，發生滑坡的地段開始陸續有土石往下墜落，落石的聲音越來越大。

當地一位村民在睡夢中被驚醒，緊忙起來出門查看，看見村子背後的山體正在往下滾落石頭。見狀，該村民趕忙一邊奔跑，一邊大聲呼喊著還在睡夢中的鄰居趕快避險，「滑坡了，大家快起床……」

該村民拼盡全力呼喊，只叫醒了1、2戶人，其他人仍在熟睡中。隨後，該村民繼續呼喊其他村民時，被大面積垮塌下來的山石掩埋失聯。

當地記者詢問這名熱心人的名字，在場村民們無不搖頭嘆息，沒有說出他的姓名。

村民們還提到，不幸中的萬幸是，21日當地有20多人集體乘車趕往外地參加一親戚家的婚宴，從而逃過一劫，當地大多數還未回家過年的外出打工者也幸免於難。

目前，大陸共組織救援力量1000多人進行現場救援，投入45隻搜救犬配合救援；調集挖掘機、裝載機、大型運輸車輛等機械設備共150多台（輛）投入人員搜救工作；組織16輛救護車113名醫療救護人員、調配3.7萬毫升血液供現場救治。