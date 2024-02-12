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社會 社會焦點 保障人權

替小弟出頭！20歲男硬要拚輸贏反被殺　法官認他先挑釁輕判9年

▲▼ 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲黃男不滿陳男嘲笑其友人，先上前出言挑釁，遭陳男持蝴蝶刀刺死。（圖／ETtoday資料照）

記者吳佩蓁／雲林報導

雲林古坑鄉149線桂林路旁2022年11月12日發生一起命案，20歲的黃姓男子因不滿友人摔車遭22歲的陳姓男子譏笑，遂上前出言挑釁，因而與陳男友人發生肢體衝突，陳男見狀竟從機車後車廂拿出一把蝴蝶刀，先從後方刺向黃男右肩背部，之後又朝黃胸前一陣猛砍，導致黃男身中多刀，送醫搶救後傷重宣告不治，雲林地院審理後，依殺人罪，輕判陳男9年有期徒刑，全案可上訴。

判決指出，陳男因曾嘲笑黃男的小弟騎車自摔，黃身為老大為了替小弟出頭，多次在網路放話，並透過車友連絡要陳男出來面對，甚至出言威脅「以後在華山最好自己要保佑」，雖然陳男多次希望此事就算了，但黃男仍不願放過他，造成陳男精神上極大的恐懼，因此隨身攜帶蝴蝶刀防身。

▲▼ 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲現場遺留拖鞋、口罩等物品。（圖／ETtoday資料照）

案發當時陳男與友人騎車到古坑鄉桂林路149縣27.4公里處看夜景，沒想到竟巧遇黃男，黃一見到陳男立即上前言語挑釁，要陳對嘲笑他的小弟一事給個交代，陳男友人見黃咄咄逼人，遂與他起口角衝突，之後雙方互相拉扯、互毆，此時陳男突從機車後車廂掏出蝴蝶刀，先從後方朝黃男右肩背部刺入，接著朝黃男左邊頸部、左側腋下及胸部等處猛刺，造成黃男頸靜脈破裂大出血，當場倒臥血泊之中，緊急送醫搶救後，因傷勢過重宣告不治。

陳男辯稱，他沒有要殺害黃男的意思，當時拿刀刺傷黃是為了要救友人，且案發當時，是黃男先動手毆打陳男友人，他多次出聲制止，並大喊不要打了，但沒人理會，他因害怕朋友遭圍毆會有生命危險，才會到車上拿刀，朝黃男背後刺1刀，之後黃轉身追打他，雙方一陣扭打，他右手持刀亂揮亂刺，造成黃男身體有其餘他處刀傷，是出於正當防衛行為。

▲▼現場遺留血跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲陳男持刀攻擊黃男，黃當場血流如注，倒臥血泊中。（圖／ETtoday資料照）

法官勘驗黃男生前與陳男通話紀錄，認為整個對話內容黃男語氣非常激動，中間還是夾雜一直要跟對方輸贏的話語，陳男則回應「我是怕你有危險」，法官認定本件衝突起因主要是因黃男挑釁居多，但案發當時，黃男並未攜帶任何器械，黃男友人也都只是勸架拉阻，身材高大的陳男卻選擇拿出蝴蝶刀猛刺，手段兇殘，因此認定陳男當下動手是出於殺人犯意並非正當防衛。

法官審酌，本件衝突起因多為來自黃男的刺激，陳男過往品行良好，並非刻意逞兇鬥狠之人，但面對黃男不斷施加壓力及突如其來的危機下，其思考決策過於直線，最終釀成大錯，他犯後全部坦承犯行，也有意願彌補犯罪造成之損害或試圖修復，且已籌措100萬元賠償被害者家屬，從輕量刑，依殺人罪，處有期徒刑9年，全案可上訴。

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